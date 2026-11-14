Домашняя аптечка на сезон простуд: что стоит проверить

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Статья носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед применением любых методов диагностики, лечения, препаратов или медицинских изделий обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания.

Подготовку аптечки к холодам стоит начать с проверки ее содержимого, а не с покупки новых упаковок. Если дома хранится арбидол, при ревизии проверяют срок годности и инструкцию, как у любого другого лекарства.

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Как проверить сроки и условия хранения лекарств

Удобно начать с просмотра коробок, которые остались после прошлой болезни. Кроме срока годности, проверьте маркировку лекарств, даты вскрытия упаковок и состояние термометра. Для вскрытого флакона отдельно смотрят допустимый период использования после открытия: он указан в инструкции. Просроченные лекарства без маркировки не используют.

Перед тем как купить лекарства для пополнения аптечки, полезно составить перечень сохранившихся средств. Разные торговые названия иногда скрывают одинаковый состав. Особенно это касается комбинированных средств от симптомов простуды: одновременный их приём способен привести к превышению дозы отдельного компонента. Совместимость препаратов согласовывают с врачом.

Условия хранения указаны в инструкции. Ванная комната часто не подходит из-за влажности, подоконник — из-за солнца и перепадов температуры. Упаковки сохраняют вместе с инструкциями и размещают вне доступа детей.

Комментарий провизора Арбидол — лекарственное средство противовирусного действия, содержащее умифеновир. Препарат предназначен для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Порядок отпуска: без рецепта врача. До начала использования препарата следует ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению. Особое внимание необходимо уделить противопоказаниям, допустимому возрасту пациентов и особенностям сочетания с другими лекарствами. Комментарий подготовлен Натальей Кирпичниковой — провизором, медицинским экспертом «Ригла».

Что обсудить с врачом до сезона простуд

Состав аптечки зависит от хронических заболеваний, аллергических реакций и возраста членов семьи. С врачом обсуждают, какие средства допустимы при температуре и боли, какие сочетания исключены и когда нужен осмотр. Антибиотики при неосложнённой вирусной инфекции не применяют; их назначает врач при соответствующих показаниях (клинические рекомендации Минздрава России «Острые респираторные вирусные инфекции у взрослых»).

Лекарства, биологически активные добавки и нелекарственные товары стоит хранить раздельно. БАДы не предназначены для лечения простуды и не заменяют назначенные препараты. Термометр относится к медицинским изделиям, бумажные салфетки — к бытовым принадлежностям.

Как сделать аптечку удобной для семьи

Рядом с аптечкой стоит хранить список постоянно принимаемых препаратов, сведения об известных лекарственных аллергиях и контакты медицинской организации. Согласованный с врачом план действий поможет избежать случайного сочетания средств. При одышке, боли в груди или спутанности сознания нужна срочная медицинская помощь, а не подбор препарата из домашних запасов.

Материал носит информационный характер. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.





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