Видеогастроскоп установлен в Балтайской районной больнице

Видеогастроскоп был получен Балтайской районной больницей благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Аппарат позволяет нам проводить более точную диагностику состояния верхних отделов пищеварительного тракта. Это оборудование высокого класса, с его помощью можно детально рассмотреть ткани слизистой для выявления широкого спектра патологических процессов — от гастрита до онкологических заболеваний. На сегодняшний день проведено 326 исследований, выявлено 34 патологии», - рассказала главный врач районной больницы Алла Савинкова.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»