«Как ортодонтия изменила не только улыбку, но и жизнь: история пациента»

«Я не улыбался на фото»

Лечение без операций: расширение челюсти и коррекция прикуса



Не только зубы: изменение черт лица

Уверенность, которую дарит улыбка



Современная ортодонтия: технологии, которые работают

Хотите изменить свою улыбку?

История Артёма доказывает: современная ортодонтия доступна, эффективна и способна изменить не только положение зубов, но и весь облик, и даже качество жизни.Артём в 32 года, впервые серьёзно задумался об ортодонтическом лечении, когда увидел, как изменился его знакомый после ношения брекетов.До этого он избегал улыбаться на фото, чувствовал дискомфорт при разговоре и считал, что его прикус – «врождённая особенность», с которой нужно смириться.«Я думал, что уже слишком поздно что-то менять. Тем более, что у меня не просто неровные зубы – челюсть была сужена, прикус нарушен. Но врач объяснила, что без хирургии мы тоже можем добиться результата», – делится Артём.Лечение проходило в клинике «Винир» под руководством врача-ортодонта Кузнецовой Анастасии Андреевны. Было принято решение об ортодонтическом вмешательстве без хирургии: с помощью брекет-системы провели постепенное сопоставление зубных рядов.Ключевым преимуществом стало использование 3D-моделирования - ещё до начала лечения Артём увидел, как будет выглядеть его улыбка после завершения терапии.«Это было важно – понимать, куда мы идём. На каждом этапе мы сверялись с планом, видели, что изменения идут по графику. Это придавало уверенность», – отмечает пациент.Со временем Артём начал замечать, что меняется не только улыбка, но и само лицо.«Стало заметно: скулы стали чётче, подбородок – более выраженным. Внешность стала "тяжелее", что ли - более мужественной. Друзья говорили, что я выгляжу по-другому, даже не сразу поняли, в чём дело».Такой эффект – результат гармоничного положения челюстей. При правильном прикусе меняется профиль, улучшается симметрия лица, а черты становятся более выразительными.Сегодня Артём улыбается свободно – на фото, в разговоре, в стрессовых ситуациях. Он отмечает, что изменилось не только внешнее, но и внутреннее восприятие себя.«Я стал увереннее на работе, стал инициативнее в общении. Это не преувеличение – я реально чувствую, что стал другим человеком. И всё началось с того, что я решил исправить улыбку».- 3D-планирование позволяет заранее увидеть результат и контролировать каждый этап лечения,- Ношение брекетов у взрослых – это не только возможно, но и эффективно,- Исправление прикуса без хирургии может кардинально улучшить не только здоровье полости рта, но и внешность,- Комплексный подход к ортодонтии влияет на качество жизни.История Артёма – не единичный случай. Многие взрослые пациенты сомневаются, стоит ли начинать ортодонтическое лечение: кажется, что уже поздно, что будет больно, что результат не оправдает ожиданий.Но современная ортодонтия открывает новые возможности. Благодаря точному планированию, щадящим методикам и технологиям вроде 3D-моделирования сегодня можно предсказуемо и безопасно изменить не только улыбку, но и облик – без хирургии и с минимальным дискомфортом.Иногда небольшое решение – начать с консультации – становится первым шагом к заметным переменам.