Новости
В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»
14:13 | 26 августа
Общественник отметил перспективность наставничества для участников СВО
14:12 | 26 августа
Стартовал финальный этап региональной программы «Наши Герои», которая реализуется по аналогии с программой Президента РФ Владимира Путина «Время героев»
13:00 | 26 августа
В Саратовской области прошли мероприятия акции «Служу Отечеству»
12:10 | 26 августа
В Саратовской области получили 21 аппарат МРТ
12:00 | 26 августа
Семья Макеевых из Татищева стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
11:09 | 26 августа
Жильцы дома на ул. Набережная Космонавтов, 1 оспаривают штрафы за парковку во дворе
11:00 | 26 августа
Участники СВО и члены их семей могут круглосуточно обратиться за психологической помощью
10:50 | 26 августа
Общественные организации обсудили практики и форматы антинаркотической деятельности
10:50 | 26 августа
«Как ортодонтия изменила не только улыбку, но и жизнь: история пациента»

Здоровье
«Как ортодонтия изменила не только улыбку, но и жизнь: история пациента»


Иногда мы годами живём с ощущением, что что-то «не так» с улыбкой, но откладываем поход к ортодонту, считая, что это – только для подростков или что исправление прикуса обязательно требует операции.
История Артёма доказывает: современная ортодонтия доступна, эффективна и способна изменить не только положение зубов, но и весь облик, и даже качество жизни.

«Я не улыбался на фото»

Артём в 32 года, впервые серьёзно задумался об ортодонтическом лечении, когда увидел, как изменился его знакомый после ношения брекетов.
До этого он избегал улыбаться на фото, чувствовал дискомфорт при разговоре и считал, что его прикус – «врождённая особенность», с которой нужно смириться.
«Я думал, что уже слишком поздно что-то менять. Тем более, что у меня не просто неровные зубы – челюсть была сужена, прикус нарушен. Но врач объяснила, что без хирургии мы тоже можем добиться результата», – делится Артём.

Лечение без операций: расширение челюсти и коррекция прикуса

«Как ортодонтия изменила не только улыбку, но и жизнь: история пациента»

Лечение проходило в клинике «Винир» под руководством врача-ортодонта Кузнецовой Анастасии Андреевны. Было принято решение об ортодонтическом вмешательстве без хирургии: с помощью брекет-системы провели постепенное сопоставление зубных рядов.

Ключевым преимуществом стало использование 3D-моделирования - ещё до начала лечения Артём увидел, как будет выглядеть его улыбка после завершения терапии.
«Это было важно – понимать, куда мы идём. На каждом этапе мы сверялись с планом, видели, что изменения идут по графику. Это придавало уверенность», – отмечает пациент.

Не только зубы: изменение черт лица

Со временем Артём начал замечать, что меняется не только улыбка, но и само лицо.
«Стало заметно: скулы стали чётче, подбородок – более выраженным. Внешность стала "тяжелее", что ли - более мужественной. Друзья говорили, что я выгляжу по-другому, даже не сразу поняли, в чём дело».

Такой эффект – результат гармоничного положения челюстей. При правильном прикусе меняется профиль, улучшается симметрия лица, а черты становятся более выразительными.

Уверенность, которую дарит улыбка

Сегодня Артём улыбается свободно – на фото, в разговоре, в стрессовых ситуациях. Он отмечает, что изменилось не только внешнее, но и внутреннее восприятие себя.
«Я стал увереннее на работе, стал инициативнее в общении. Это не преувеличение – я реально чувствую, что стал другим человеком. И всё началось с того, что я решил исправить улыбку».

Современная ортодонтия: технологии, которые работают

История Артёма – пример того, как:
- 3D-планирование позволяет заранее увидеть результат и контролировать каждый этап лечения,
- Ношение брекетов у взрослых – это не только возможно, но и эффективно,
- Исправление прикуса без хирургии может кардинально улучшить не только здоровье полости рта, но и внешность,
- Комплексный подход к ортодонтии влияет на качество жизни.

Хотите изменить свою улыбку?

История Артёма – не единичный случай. Многие взрослые пациенты сомневаются, стоит ли начинать ортодонтическое лечение: кажется, что уже поздно, что будет больно, что результат не оправдает ожиданий.
Но современная ортодонтия открывает новые возможности. Благодаря точному планированию, щадящим методикам и технологиям вроде 3D-моделирования сегодня можно предсказуемо и безопасно изменить не только улыбку, но и облик – без хирургии и с минимальным дискомфортом.
Иногда небольшое решение – начать с консультации – становится первым шагом к заметным переменам.

«Как ортодонтия изменила не только улыбку, но и жизнь: история пациента»

Результат индивидуален. Лечение подбирается персонально после диагностики и анализа клинической картины.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
Рекламодатель - ООО Медицинская Клиника "Винир"
Erid: 2SDnjeADcsx