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Дмитрий Бекшанов: «Обучение и внедрение новых методик в повседневную практику стоматологии — это не просто необходимость, а наша философия»

Здоровье
Современная стоматология стремительно меняется благодаря новым технологиям и методам лечения. В этой динамичной среде важно не только держать руку на пульсе, но и активно участвовать в процессе обучения и внедрения новых подходов. Именно этого принципа придерживается клиника «Винир», обладатель премии «Лучшая стоматология 2024».
Дмитрий Бекшанов: «Обучение и внедрение новых методик в повседневную практику стоматологии — это не просто необходимость, а наша философия»



Специалисты стоматологической клиники «Винир» стали участниками Конгресса DIGICON 2024, который недавно прошел в Москве, где обсуждались новые идеи и методы лечения в цифровой стоматологии. По словам генерального директора, врача-стоматолога ортопеда Дмитрия Бекшанова, в рамках Конгресса состоялись встречи с ведущими экспертами в области цифровой стоматологии, которые поделились современными наработками. На конференции выступали специалисты, каждый из которых делился своим опытом и интересными клиническими случаями. Обсуждали новые технологии и современные методы помощи пациентам. Ключевыми темами мероприятия стали — разбор основных хирургических методик, протоколов и ошибок сканирования клинических случаев, особенности протезирования пациентов до 18 лет.

Дмитрий Бекшанов: «Обучение и внедрение новых методик в повседневную практику стоматологии — это не просто необходимость, а наша философия»

— За последнее время уровень dental-IQ пациентов значительно вырос: люди активно изучают информацию о стоматологии и нашей работе. Наша цель как экспертов — научить людей понимать разницу в методах лечения, находить хороших специалистов, — подчеркнул генеральный директор. — Поэтому важно не только поддерживать текущие знания и навыки, но и искать новые тенденции, и инновации в области стоматологии. Я был приятно удивлён тем, как участники активно включались в обсуждения и делились своими мнениями о современных подходах в стоматологии, — рассказывает Дмитрий Сергеевич. — Это создавало атмосферу сотрудничества и взаимопомощи, что, безусловно, очень важно для развития любой профессиональной среды, — отметил он.

Участие в подобных мероприятиях — составная часть многоуровневой внутренней системы обучения, разработанной в клинике «Винир». Это важно не только для профессионального развития, но и поддержания эффективных коммуникаций с коллегами. В таком формате профессиональное общение позволяет стать источником вдохновения и стимула для совершенствования своей практики.

Дмитрий Бекшанов: «Обучение и внедрение новых методик в повседневную практику стоматологии — это не просто необходимость, а наша философия»

— Мне кажется, что ни в какой другой сфере специалисты не обучаются так много, как в медицине: нужно постоянно идти в ногу со временем, знать, что появилось на рынке услуг и как это правильно внедрять в работу, — отмечает Дмитрий Сергеевич. — У нас в клинике есть внутренние стандарты обучения, мы много работаем со студентами: это полезно и для врачей-наставников, и для будущих специалистов. Первые таким образом структурируют знания, повторяют и запоминают, вторые получают бесценный опыт.

Эксперты клиники на регулярной основе повышают свою квалификацию. В частности, важным мероприятием стал специализированный курс по синус-лифтингу, который успешно прошла врач-стоматолог хирург и пародонтолог стоматологии «ВИНИР» Светлана Коганова . Он охватывал принципы и усложненные протоколы, позволяющие провести имплантацию даже в сложных условиях. Синус-лифтинг — это высокотехнологичная процедура, которая позволяет нарастить костную ткань на верхней челюсти, требующая глубокого понимания анатомии и множества клинических нюансов.

Дмитрий Бекшанов: «Обучение и внедрение новых методик в повседневную практику стоматологии — это не просто необходимость, а наша философия»

— Этот курс обогатил мои знания и навыки, что позволит мне адаптировать методы лечения к уникальным особенностям каждого пациента, — подчеркивает Светлана Леонидовна.

— Наши усилия приносят плоды: благодаря постоянному обучению специалисты стоматологии «ВИНИР» способны предлагать индивидуальные решения для каждого пациента. Мы гордимся тем, что в клинике «Винир» наши врачи стремятся к постоянному совершенствованию и повышению квалификации. Это позволяет предоставлять нашим пациентам самые эстетичные и современные методы протезирования. Обучение и внедрение новых методик в повседневную практику стоматологии — это не просто необходимость, а наша философия, направленная на улучшение здоровья и качества жизни наших пациентов, — дополняет Дмитрий Сергеевич.

В стоматологии «ВИНИР» предоставляют широкий спектр стоматологической помощи, включая имплантацию зубов, даже в самых сложных случаях, требующих индивидуального подхода и высоких технологий. Собственная цифровая зуботехническая лаборатория позволяет достичь точности и эстетики, что обеспечивает впечатляющие результаты, удовлетворяющие самые высокие ожидания пациентов. Врачи-стоматологи взаимодействуют друг с другом, применяя комплексный подход к каждому клиническому случаю. Это позволяет следить за каждым этапом — от тщательного планирования до завершения процесса протезирования, гарантируя, что каждая улыбка, созданная в «Винир», будет выглядеть естественно и привлекательно.


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjdJxGpS