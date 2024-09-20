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ИИ-помощник качественно улучшил диагностику в стоматологии

Здоровье

В саратовской стоматологической клинике «ВИНИР» внедрили инновационную технологию, благодаря которой кардинально изменился подход к диагностике состояния полости рта пациентов.

ИИ-помощник качественно улучшил диагностику в стоматологии

Речь об ИИ-помощнике. Его зовут - Диагнокат, он разработан ведущими специалистами в области стоматологии и искусственного интеллекта.
Диагнокат - это уникальная программа, которая позволяет в считанные секунды создать детализированный отчет о состоянии зубов, десен и других структур полости рта пациента. Принцип работы Диагноката основан на формировании отчета по компьютерной томографии. Чтобы выяснить преимущества такой диагностики в сравнении с традиционными методами, мы обратились к экспертам в стоматологию грамотного выбора “ВИНИР” - главному врачу клиники Светлане Александровне Вищуновой и врачу-стоматологу Данилу Андреевичу Кузнецову.

ИИ-помощник качественно улучшил диагностику в стоматологии

- Теперь с помощью Диагноката мы можем буквально за несколько секунд создать наглядный и полный отчет о состоянии своего стоматологического здоровья, который пациент сразу увидит на экране. Это значительно упрощает коммуникацию между врачом и пациентом, делая процесс диагностики более понятным и прозрачным, - рассказывает главный врач клиники “ВИНИР” Светлана Александровна Вищунова.

ИИ-помощник качественно улучшил диагностику в стоматологии

По словам врача-стоматолога Данилы Кузнецова, диагностика с использованием искусственного интеллекта (ИИ) существенно отличается от классической диагностики зубов.

-Благодаря ИИ, врач может более точно и быстро объяснить, что представлено на компьютерной томографии пациента", — считает Данил Андреевич. - Данная система совместно с врачом помогает определить оптимальныеметоды выздоровления для каждого пациента, что позволяет выявлять проблемы на ранних стадиях и предотвращать их развитие.

ИИ-помощник качественно улучшил диагностику в стоматологии

-Врач-стоматолог, используя свой опыт и знания, а также отчет ИИ, разрабатывает индивидуальные планы лечения, учитывая уникальные анатомические и медицинские особенности каждого пациента. В стоматологии «Винир» мы работаем со сложными клиническими случаями и объемными комплексными лечениями, требующими привлечения нескольких специалистов. Использование ИИ облегчает и улучшает наше взаимодействие, обеспечивая скоординированный подход к лечению. К тому же, - добавляет Светлана Александровна - внедренный ИИ в стоматологии повышает комфорт пациента, он может быть уверен, что диагностика и лечение при сотрудничестве врача и технологий позволяют спасти зубы при сложных случаях и обеспечивают профилактику.

ИИ-помощник качественно улучшил диагностику в стоматологии

Отвечая на вопрос о том, кто же точнее – человек или искусственный интеллект, врачи уверены: ИИ -помощник позволяет более точно и наглядно представить пациенту развёрнутый отчет о состоянии полости рта. Искусственный интеллект, такой как Диагнокат, обладает возможностью сформировать отчет по компьютерной томографии, при том, что эти данные сможет расшифровать и объяснить только врач. Специалисты всегда остаются важным звеном в диагностике и лечении заболеваний.

ИИ-помощник качественно улучшил диагностику в стоматологии

Врачи клиники «Винир» используют данную программу для стоматологической помощи в разных сферах:

o при лечении кариеса и заболеваний десен: программа способна точно определить ранние стадии кариеса и воспалительных заболеваний десен, которые могут быть незаметны при обычном визуальном осмотре;
o в рамках ортодонтического лечения: "Диагнокад" помогает анализировать детальные 3D снимки пациента, что важно для точного планирования размещения брекетов и других ортодонтических приспособлений;
o при имплантации зубов: с помощью программы можно точнее спланировать установку зубных имплантов, учитывая особенности строения челюсти и состояние костной ткани;
o в хирургии: при сложном удалении зубов, в том числе зубов мудрости, так как ИИ представляет отчет по каждому зубу, в том числе по его расположению.


ИИ-помощник качественно улучшил диагностику в стоматологии


Внедрение ИИ-помощника Диагнокат в стоматологической клинике ВИНИР в Саратове - это важный шаг на пути к повышению качества и доступности стоматологических услуг. Благодаря этой инновационной технологии пациенты получают более эффективную диагностику и, как следствие, более качественное лечение.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjcDD8ee