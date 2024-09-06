6 сентября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
19:20 | 06 сентября
Театральное сообщество считает премию В.Ерамковой важным шагом для развития театрального искусства в регионе
14:00 | 06 сентября
Социальному бизнесу региона оказывается финансовая поддержка
13:00 | 06 сентября
Саратовский предприниматель развивает бренд одежды с господдержкой
12:04 | 06 сентября
Семейный творческий конкурс вдохновил «серебряных» добровольцев на креатив
09:19 | 06 сентября
Единый день голосования – 2024: в Саратовской области начали работу участковые избирательные комиссии
21:50 | 05 сентября
У Волжского казачьего общества начались военно-полевые сборы
18:00 | 05 сентября
Больше половины саратовских контрактников имеют опыт военной службы
17:30 | 05 сентября
В двух школах региона появились новые учебные мастерские
16:51 | 05 сентября
Региональный общественный штаб по общественному контролю и наблюдению за выборами готов к единому дню голосования 8 сентября 2024 года
15:56 | 05 сентября
В Татищевском районе отремонтировали 8 Центральных улиц, 6 Заречных и Зеленый клин
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

ИИ-помощник Диана анализирует состояние гигиены полости рта

Здоровье

Современные технологии все глубже внедряются в медицину, в том числе и в стоматологию. Теперь передовые методы диагностики и анализа доступны и в Саратове — в стоматологии "ВИНИР" появился уникальный ИИ-помощник.

ИИ-помощник Диана анализирует состояние гигиены полости рта

Диана — это Искусственный Интеллект, который помогает врачу более детально анализировать диагностические фотографии полости рта пациента.

• ИИ "Диана" мгновенно анализирует состояние зубов и десен, определяя ключевые показатели гигиены;

• Система формирует подробный отчет, включающий индексы гигиены, рекомендации по лечению и уходу, а также прогноз по срокам повторной профессиональной чистки.

ИИ-помощник Диана анализирует состояние гигиены полости рта

Такой подход позволяет врачу-стоматологу максимально объективно и точно определить состояние зубов и десен.
Чтобы лучше понять принцип работы ИИ-помощника и его преимущества по сравнению с традиционными методами диагностики, мы обратились к экспертам в стоматологию “ВИНИР”, заведующей детским отделением, детскому стоматологу, врачу-стоматологу терапевту Веронике Александровне Павкиной и врачу-стоматологу терапевту Виктории Дмитриевне Пашкевич .

ИИ-помощник Диана анализирует состояние гигиены полости рта

-Начнем с того, что пациент приходит к нам на процедуру «Умная гигиена». Первым этапом выполняется процедура окрашивания зубов индикатором налета. Это помогает выделить проблемные участки, делая их более заметными на фотографиях. Следующий этап — это фотопротокол. ИИ "Диана" мгновенно анализирует состояние зубов и десен, определяя ключевые показатели гигиены. После этого система формирует подробный отчет, включающий индексы гигиены, рекомендации по уходу и прогноз по срокам повторной профессиональной чистки. По времени в общей сложности это занимает 3-7 минут”,- рассказывает Вероника Александровна.

ИИ-помощник Диана анализирует состояние гигиены полости рта

Приходя в ВИНИР на профессиональную гигиену с использованием искусственного интеллекта, вы получаете:

1. Объективную оценку состояния полости рта пациента при сотрудничестве врача и технологий. За одно посещение вы получаете два мнения по конкретной клинической ситуации.

2. Точные персонализированные рекомендации по уходу за полостью рта.

ИИ-помощник Диана анализирует состояние гигиены полости рта

-Более того, использование ИИ-помощника имеет множество преимуществ, и, пожалуй, главное из них – это точность и индивидуальность подхода. Диана позволяет нам видеть то, что может быть трудно определить невооруженным глазом. Кроме того, система значительно экономит время как для врача, так и для пациента, поскольку отчет формируется быстро. Врач может просмотреть результаты и использовать их при составлении плана лечения. Пациент наглядно видит объективную ситуацию, какие были выявлены проблемы и какие варианты решения существуют в конкретном случае”, - добавляет Виктория Дмитриевна.

ИИ-помощник Диана анализирует состояние гигиены полости рта

3. Экономия времени.

Благодаря автоматизированному анализу, процедура “Умная гигиена” в стоматологии “ВИНИР” значительно ускоряет процесс обследования и планирования гигиенических процедур. Вы тратите меньше времени на визит в клинику, сокращается вероятность развития кариеса, воспаления десен и других заболеваний полости рта, а соответственно потребность в частом лечении.

ИИ-помощник Диана анализирует состояние гигиены полости рта

4. Мотивация к регулярному уходу.
Подробный наглядный отчет о состоянии полости рта и рекомендации по домашнему уходу помогают врачам и родителям мотивировать ребенка заботиться о своем здоровье и лучше понимать важность регулярной гигиены.

Применение ИИ-помощника — это один из передовых методов профилактики заболеваний полости рта, доступный теперь и в стоматологии "ВИНИР" в Саратове. Благодаря ему пациенты получают максимально персонализированные рекомендации по уходу за зубами и деснами.
Современные технологии делают стоматологическую помощь более качественной и доступной. Процедура «Умная гигиена» — это новый уровень заботы о здоровье полости рта, который можно получить в стоматологии грамотного выбора “ВИНИР”. Все те пациенты, которые уже успели попробовать данный метод профессиональной гигиены полости рта, отметили его преимущества.

ИИ-помощник Диана анализирует состояние гигиены полости рта


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjeUzwaz