ИИ-помощник Диана анализирует состояние гигиены полости рта
Современные технологии все глубже внедряются в медицину, в том числе и в стоматологию. Теперь передовые методы диагностики и анализа доступны и в Саратове — в стоматологии "ВИНИР" появился уникальный ИИ-помощник.
Диана — это Искусственный Интеллект, который помогает врачу более детально анализировать диагностические фотографии полости рта пациента.
• ИИ "Диана" мгновенно анализирует состояние зубов и десен, определяя ключевые показатели гигиены;
• Система формирует подробный отчет, включающий индексы гигиены, рекомендации по лечению и уходу, а также прогноз по срокам повторной профессиональной чистки.
Такой подход позволяет врачу-стоматологу максимально объективно и точно определить состояние зубов и десен.
Чтобы лучше понять принцип работы ИИ-помощника и его преимущества по сравнению с традиционными методами диагностики, мы обратились к экспертам в стоматологию “ВИНИР”, заведующей детским отделением, детскому стоматологу, врачу-стоматологу терапевту Веронике Александровне Павкиной и врачу-стоматологу терапевту Виктории Дмитриевне Пашкевич .
-Начнем с того, что пациент приходит к нам на процедуру «Умная гигиена». Первым этапом выполняется процедура окрашивания зубов индикатором налета. Это помогает выделить проблемные участки, делая их более заметными на фотографиях. Следующий этап — это фотопротокол. ИИ "Диана" мгновенно анализирует состояние зубов и десен, определяя ключевые показатели гигиены. После этого система формирует подробный отчет, включающий индексы гигиены, рекомендации по уходу и прогноз по срокам повторной профессиональной чистки. По времени в общей сложности это занимает 3-7 минут”,- рассказывает Вероника Александровна.
Приходя в ВИНИР на профессиональную гигиену с использованием искусственного интеллекта, вы получаете:
1. Объективную оценку состояния полости рта пациента при сотрудничестве врача и технологий. За одно посещение вы получаете два мнения по конкретной клинической ситуации.
2. Точные персонализированные рекомендации по уходу за полостью рта.
-Более того, использование ИИ-помощника имеет множество преимуществ, и, пожалуй, главное из них – это точность и индивидуальность подхода. Диана позволяет нам видеть то, что может быть трудно определить невооруженным глазом. Кроме того, система значительно экономит время как для врача, так и для пациента, поскольку отчет формируется быстро. Врач может просмотреть результаты и использовать их при составлении плана лечения. Пациент наглядно видит объективную ситуацию, какие были выявлены проблемы и какие варианты решения существуют в конкретном случае”, - добавляет Виктория Дмитриевна.
3. Экономия времени.
Благодаря автоматизированному анализу, процедура “Умная гигиена” в стоматологии “ВИНИР” значительно ускоряет процесс обследования и планирования гигиенических процедур. Вы тратите меньше времени на визит в клинику, сокращается вероятность развития кариеса, воспаления десен и других заболеваний полости рта, а соответственно потребность в частом лечении.
4. Мотивация к регулярному уходу.
Подробный наглядный отчет о состоянии полости рта и рекомендации по домашнему уходу помогают врачам и родителям мотивировать ребенка заботиться о своем здоровье и лучше понимать важность регулярной гигиены.
Применение ИИ-помощника — это один из передовых методов профилактики заболеваний полости рта, доступный теперь и в стоматологии "ВИНИР" в Саратове. Благодаря ему пациенты получают максимально персонализированные рекомендации по уходу за зубами и деснами.
Современные технологии делают стоматологическую помощь более качественной и доступной. Процедура «Умная гигиена» — это новый уровень заботы о здоровье полости рта, который можно получить в стоматологии грамотного выбора “ВИНИР”. Все те пациенты, которые уже успели попробовать данный метод профессиональной гигиены полости рта, отметили его преимущества.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjeUzwaz