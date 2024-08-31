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"Инклюзивный пикник" в Саратове: вдохновение и невероятные истории

Здоровье / Общество
"Инклюзивный пикник" в Саратове: вдохновение и невероятные истории

29 августа в Саратове прошел яркий и душевный Фестиваль "Инклюзивный пикник", организованный ГАУ Саратовской области “Центром адаптации и реабилитации инвалидов” (Парус Надежды) . Это уникальное событие, объединившее под своим крылом множество людей, стремящихся сделать мир немного лучше.

"Инклюзивный пикник" в Саратове: вдохновение и невероятные истории

В рамках фестиваля врачи-стоматологи "ВИНИР" провели обучающий мастер-класс, рассказав, как правильно и эффективно ухаживать за зубами и полостью рта. Это стало важным дополнением к насыщенной программе мероприятия.

Стоматологическая клиника "ВИНИР" поддержала это важное событие. Как отметили врачи-стоматологи клиники Евгения Олеговна Катренко и Виктория Дмитриевна Пашкевич: "Для нас большая честь быть частью этого мероприятия. Мы считаем, что поддержка здоровья и качества жизни людей с особенностями — это наша социальная ответственность. Поэтому мы рады делиться практическими советами по уходу за полостью рта и отвечаем на все вопросы участников".

"Инклюзивный пикник" в Саратове: вдохновение и невероятные истории

В рамках фестиваля прозвучало множество захватывающих историй. Глубоко тронули истории и достижения людей с инвалидностью, которые сумели преодолеть невероятные трудности и проявить поразительную силу духа. Истории Дмитрия, который потерял правую (рабочую руку) на СВО, и Екатерины, которая с рождения наделена редким заболеванием СМА (спинальная мышечная атрофия) - очень разные, но объединяет их одно - факт, что истинная сила человека заключается не в его физических возможностях, а в силе воли, целеустремленности, безграничном потенциале и масштабе мыслей.

"Инклюзивный пикник" в Саратове: вдохновение и невероятные истории

Как отметила Марина Сергеевна Бекшанова , исполнительный директор стоматологии “ВИНИР” : “Одной из миссий нашей клиники является поддержание социально значимых мероприятий. Мы считаем важным вносить вклад в улучшение качества жизни людей с разными возможностями. Наша команда ответственно относится к участию в подобных мероприятиях, предоставляя необходимую поддержку и старается быть максимально полезной для всех гостей”.

"Инклюзивный пикник" в Саратове: вдохновение и невероятные истории

Фестиваль "Инклюзивный пикник" стал важным напоминанием о том, что в мире существуют невероятно сильные духом люди, и их истории вдохновляют каждого из нас на преодоление собственных трудностей. Это событие ещё раз подтвердило, насколько важна поддержка и взаимопомощь в обществе.

"Инклюзивный пикник" в Саратове: вдохновение и невероятные истории

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