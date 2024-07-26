25 июля –День зубного техника
Сегодня, 25 июля, отмечается День зубного техника. Работа зубных техников — не просто ремесло, это искусство, в котором сочетаются наука, креативность и мастерство. В основе их деятельности лежит взаимодействие с врачами-стоматологами и понимание потребностей пациентов. Зубные техники обеспечивают качество и эстетику коронок, виниров, которые становятся настоящими произведениями искусства. Но как же изменилась эта профессия с развитием технологий? Давайте подробнее рассмотрим роль зубного техника в современном стоматологическом процессе.
Современная стоматология не может существовать без эффективного сотрудничества между врачами, зубными техниками и новейшими технологиями, в частности, искусственным интеллектом. Мы обратились в стоматологию “ВИНИР”, чтобы лучше понять, как работает данная система в современной медицине.
Знакомьтесь:Иван Евгеньевич Долгов — старший техник зуботехнической лаборатории в стоматологии “ВИНИР”.
-Современная стоматология не может обойтись без новых технологий. Каждая из них вносит свой вклад в успех работы зубных техников. Иван Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, про особенности использования Искусственного Интеллекта в вашей работе.
-У нас в клинике сотрудничество специалистов и Искусственного Интеллекта уже стало неотъемлемой частью работы зубных техников. ИИ позволяет оптимизировать процессы проектирования и создания любых зубных конструкций. ИИ позволяет более точно анализировать анатомические особенности каждого пациента, обеспечивая создание более точных и индивидуализированных конструкций, таких как виниров, коронок и, в целом, всех видов протезов. Сегодня очень популярна 3D-печать, так как использование 3D-принтеров значительно изменило процесс изготовления зубных протезов.
3D-дизайны позволяют добиться высокой степени точности в создании конструкций, печать протезов занимает значительно меньше времени по сравнению с традиционными методами. Благодаря более эффективному и безошибочному использованию материалов снижаются затраты. Таким образом, наши пациенты и пациенты клиник, для которых мы изготавливаем ортопедические и ортодонтические конструкции, получают точное решение для конкретного случая в кратчайшие сроки.
-Иван Евгеньевич, немногие клиники сегодня обладают собственными зуботехническими лабораториями. Нужно ли пациенту при выборе клиники стоматологии обращать внимание на наличие лаборатории? Расскажите, пожалуйста, насколько это важно для пациента?
-Зуботехническая лаборатория(ЗТЛ) — это сердце стоматологии, где происходит магия восстановления улыбок. Наша лаборатория — не просто место для создания конструкций: здесь начинается процесс, который включает в себя инновации и современные технологии, позволяющие существенно улучшить качество работы, и, как следствие, улучшить качество жизни наших пациентов. Мы используем инновационное оборудование (3D-принтеры, CAD/CAM-системы и сканеры) и обеспечиваем индивидуальный подход к каждому пациенту.
-Верно я понимаю, что Вы делаете изделия также для других клиник?
-Да, в нашей лаборатории мы делаем все виды ортопедических и ортодонтических конструкций не только для себя, но и для других клиник. Мы помогаем врачам-стоматологам ортопедам и хирургам в изготовлении коронок на имплантатах, хирургических шаблонов, мостовидных протезов из диоксида циркония, керамических виниров, спортивных кап и кап для отбеливания и, в целом, всех видов конструкций. Также мы наладили производство элайнеров, ортодонтических пластинок для детей, ретенционных кап, детских коронок. Так что к нам можно обращаться, если есть необходимость в данных услугах.
- Какие еще преимущества для стоматологии и для её пациентов дает наличие собственной лаборатории?
-Наличие собственной цифровой лаборатории в клинике позволяет организовать эффективную командную работу, результатом которой довольны все участники: пациент, лечащий врач и зубной техник. Во-первых, зубной техник может непосредственно взаимодействовать с пациентом - общаться, присутствовать на примерке изделия. Специалисты клиники тщательно отслеживают все индивидуальные особенности пациента: цвет зубной эмали, форму челюсти, состояние дёсен и т.д. Это дает возможность лечащему врачу и технику постоянно контактировать в процессе изготовления конструкции, что позволяет создавать максимально удобные и комфортные ортопедические изделия.
Клиника без собственной лаборатории не может позволить себе такого. Еще одно достоинство владения собственной ЗТЛ является скорость изготовления зубных протезов и реставраций. Благодаря сплоченной работе врачей-стоматологов ортопедов и зубных техников, стоматология “ВИНИР” предлагает пациентам высокоточные и эстетичные работы в кратчайшие сроки. Квалифицированность зубных техников и современное оборудование в цифровой лаборатории обеспечивают надежность и долговечность работ. Использование качественных материалов и технологий в нашей лаборатории гарантирует, что протезы прослужат долго. Каждый пациент — уникален, и зубные техники учитывают все нюансы, чтобы создать индивидуальные решения. Это позволяет добиться наилучшего качества улыбки для каждого человека.
День зубного техника – праздник специалистов, создающих чудеса для пациентов, а также возможность отметить важность их вклада в современную стоматологию.
От всей команды стоматологии «Винир» поздравляем зубных техников с профессиональным праздником и благодарим за их неоценимый вклад в стоматологию и улыбки!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
На правах рекламы
erid:2SDnjdsiycn