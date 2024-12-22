Криптовалютные игры зарабатывают на моргании

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Игровому приложению сделана рекламная интеграция прямо в фильме для взрослых. Стратегия не новая, даже известный дизайнер Артемий Лебедев покупал преролл на одном из популярных сайтов тематики 18+.Однако маркетологи пошли ещё дальше, они интегрировали функционал игры непосредственно в контент такого сайта.Кажется, у производителей adult-контента появился новый способ монетизации, который ранее не рассматривался никакими другими брендами.Насколько такая реклама эффективная — большой вопрос, так как пользователи сайтов 18+ не готовы к ожиданию, однако если контент идет непрерывно, а продукт интегрирован в него нативно, то вероятность контакта с брендом довольно высокая.Со слов разработчиков игры, им важно сформировать новый подход к криптовалютным играм, запустив полезную концепцию «Health to earn» — следи за здоровьем и зарабатывай на этом. В основе функционала — моргание. За каждое моргание перед экраном пользователь получает игровые очки.На данную механику дала свой комментарий офтальмолог: «Всё чаще пациенты обращаются с жалобами на сухость глаз. Из-за длительного использования гаджетов, компьютеров и мобильных телефонов интенсивность моргания снижается. Поэтому действительно важно не забывать периодически увлажнять поверхность глаза».