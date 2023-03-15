В новой версии «Р7-Офис» реально расширены функциональные возможности редакторов

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● Добавление ссылок не только на внешние, но и на локальные файлы.● Новая панель быстрого доступа к уравнениям, поддержка синтаксиса Unicode и LaTeX.● 13 новых формул для более точной работы с данными.● Выбор нескольких объектов в окне просмотра с Ctrl/Shift.● Вставка данных из файлов XML.● Направляющие и сетка для самостоятельной компоновки слайда.● Вращение 3D-диаграмм кликом мыши.● Сохранение любых фигур как рисунка.● Отображение и сокрытие боковых панелей.● Изменение размера диалоговых окон.Пространство рабочего экрана ограничено, поэтому пользователи постоянно видоизменяют рабочую среду, чтобы было удобнее. В обновленных редакторах «Р7-Офис» можно скрыть правую и левую панели или изменить размер окон диалогов для редактирования диаграмм, OLE-объектов и получателей слияния.Во всех редакторах добавлена специальная панель для быстрого доступа к уравнениям. Объемные диаграммы теперь имеют настройки поворота 3D-фигур, а редактор OLE-объектов предлагает на выбор различные стили ячеек. Для удобства пользователей приведены к единому виду диалоги в редакторах, контекстных меню и панели инструментов.Также в списке новшеств вставка объектов Smart Art, пресеты для вставки горизонтальных и вертикальных текстовых блоков, оптимизация подписей кнопок, улучшение отображения комментариев, единая библиотека для чтения и сохранения PDF, которая позволяет оптимизировать работу.Создание презентаций – это почти дизайнерская работа, для которой нужны специальные инструменты. С обновлением в контекстное меню добавлены сетка и направляющие, которые помогут разместить объекты SmartArt и элементы на слайде, а также опция сохранения фигуры (графического объекта) как рисунка.Добавлены шаблоны для вставки надписи и новые опции специальной вставки для слайда. Теперь к отдельному слайду можно применить различные направляющие, конечную тему, а также сохранить исходное форматирование.Отметим три изменения. Первое – добавлена возможность дополнительно защитить документ, установив пароль на редактирование. Второе – кнопка доступа к статистике в статус-баре. Третье – возможность создавать ссылки на локальные документы, которые хранятся в памяти операционной системы рабочего компьютера. Это важно, потому что позволяет максимально быстро получить доступ к другим документам прямо из файла, в котором работает пользователь. Это безопасно, так как доступ к локальным файлам есть только у пользователей, которые работают на одном устройстве. То есть при отправке документа со ссылками на локальные файлы внешний получатель не сможет найти эти файлы.Таблицы нужны для работы с данными и расчетов. В редакторе таблиц появилось окно контрольного значения, в котором можно выбрать несколько элементов из списка. Появилась возможность создавать ссылки между файлами, используя специальную вставку. Реализована поддержка вставки данных из XML (включая XML Spreadsheet 2003).Для более точной работы с данными добавлены новые полезные функции: TEXTBEFORE, TEXTAFTER, TEXTSPLIT, VSTACK, HSTACK, TOROW, TOCOL, `WRAPROWS, WRAPCOLS, TAKE, DROP, CHOOSEROWS, CHOOSECOLS.Для обновления облачного офиса «Р7» не нужно предпринимать никаких действий. Новые функции появятся автоматически.: Freepik