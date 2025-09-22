Член Общественной палаты заявил о недопустимости травли активистов, выступающих за строительство школы

просмотров: 59

- Крайне печально, что столь значимый для города проект как строительство школы, пытаются втянуть в политическое противостояние. Создается устойчивое впечатление, что для части оппонентов история со сквером — лишь удобный предлог для ведения идеологической войны с использованием грязных технологий. Их реальная цель — не сохранение зелёных зон, а дестабилизация обстановки и протест ради протеста.Но самое ужасное — это травля активистов, которые поддерживают стройку. Слив личных данных, хейт в соцсетях, угрозы — это уже за гранью. Вместо конструктивного диалога по сути люди переходят на личности и запугивание. Так делать нельзя. Мы должны оставаться людьми и помнить, ради чего всё затевалось: ради детей, их удобства и будущего. Давайте поддержим тех, кто не боится говорить правду. Школа — это необходимость, а не повод для травли.Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова продолжается подготовка к строительству школы на 1100 мест. Новое образовательное учреждение будет оснащено бассейном и большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Школу впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Эту инициативу поддержало абсолютное большинство местных жителей.Школа позволит решить проблемe c переводом всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в Молодежном на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.Ранее с просьбой строительства школы обращались десятки тысяч жителей микрорайона. В ходе рассмотрения вариантов размещения образовательного учреждения были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.