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Фото предоставлено министерством культуры Саратовской области

На площади им.Рахманинова, на пересечении проспекта Столыпина и улицы Радищева, появился новый, брендированный павильон. Он призван стать точкой притяжения для всех, кто хочет узнать о жизни города.Местные жители найдут здесь анонсы городских событий на выходные, а гости региона смогут получить актуальные данные о маршрутах, достопримечательностях и способах передвижения. В павильоне также представлены карты, путеводители и буклеты для детального знакомства с Саратовом.Главное преимущество центра – его мобильность. В пиковые периоды, например, на Новый год или во время крупных фестивалей, павильон можно будет легко переместить в другие популярные локации, например, на набережную, чтобы охватить большее количество посетителей.Оперативное управление инфоцентром возложено на Городской центр им. Столыпина.Центр будет функционировать круглогодично: зимой – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, с летним сезоном планируется изменение графика.Открытие центра стало возможным благодаря федеральной поддержке в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Туризм и гостеприимство».