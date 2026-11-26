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Преступники пытаются завладеть крупными выплатами, которые получают родственники военнослужащих - участников специальной военной операции.В зоне повышенного риска - пенсионеры. Людям в возрасте следует быть особо осторожными, отметили эксперты.Многие потерпевшие знали о существовании мошеннических схем и были предупреждены. Однако были уверены, что сами никогда не попадутся на уловки преступников.Полицейским иногда удается задержать курьеров мошенников, однако раскрывать преступления, совершенные с использованием информационных технологий из-за рубежа, крайне сложно.