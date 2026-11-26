Мошенники охотятся за выплатами семьям погибших бойцов СВО
Злоумышленники звонят членам семей погибших бойцов, предлагают помощь в организации похорон, убеждают передать деньги для проверки подлинности и используют другие способы обмана. Об этом рассказали в паблике «СТОП Мошенник 64» в МАКсе.
Преступники пытаются завладеть крупными выплатами, которые получают родственники военнослужащих - участников специальной военной операции.
В зоне повышенного риска - пенсионеры. Людям в возрасте следует быть особо осторожными, отметили эксперты.
Многие потерпевшие знали о существовании мошеннических схем и были предупреждены. Однако были уверены, что сами никогда не попадутся на уловки преступников.
Полицейским иногда удается задержать курьеров мошенников, однако раскрывать преступления, совершенные с использованием информационных технологий из-за рубежа, крайне сложно.
Преступники пытаются завладеть крупными выплатами, которые получают родственники военнослужащих - участников специальной военной операции.
В зоне повышенного риска - пенсионеры. Людям в возрасте следует быть особо осторожными, отметили эксперты.
Многие потерпевшие знали о существовании мошеннических схем и были предупреждены. Однако были уверены, что сами никогда не попадутся на уловки преступников.
Полицейским иногда удается задержать курьеров мошенников, однако раскрывать преступления, совершенные с использованием информационных технологий из-за рубежа, крайне сложно.