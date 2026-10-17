Жителям не рекомендуют покупать несуществующие квартиры в "Авиаторах"

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Компания «УМ-24» планировала возвести там два 25-этажных дома через аффилированные структуры, включая ООО «Престиж». Но микрорайон и без того застроен до предела — школы и детские сады переполнены, парковок не хватает. С 2023 года жители активно выступали против стройки, собирали тысячи подписей и обращались к властям. Чиновники открыто говорили, что застройщик вводит покупателей в заблуждение, обещая социальные объекты, которых нет. Власти призывали и продолжают призывать не покупать квартиры на спорной территории.Несмотря на предупреждения и начавшиеся разбирательства, застройщик продолжал собирать деньги с граждан. Строительство при этом остановили. Судебные тяжбы с застройщиком продолжаются и по сей день.В 2025 году региональное министерство строительства и ЖКХ изменило проект планировки территории. Документ предусматривает изъятие участков, которые компания арендовала под строительство. На их месте планируется дорога с развязкой, соединяющая улицы Томскую и Левина. Администрация Саратова также издала распоряжение об изъятии участков для муниципальных нужд.«Престиж» пытался оспорить это решение в судах, но безуспешно. Приказ минстроя окончательно устоял. Представитель застройщика заверил, что кассационную жалобу подавать не планируют.По словам Пузановой, дорога, которая должна появиться на месте планировавшихся высоток, была предусмотрена еще генеральным планом 2018 года.«Генеральным планом уже была предусмотрена дорога с учетом развивающегося микрорайона Авиатор.С даты выдачи первых разрешений прошло достаточно много времени, градостроительная политика изменилась. И про строительство дороги жители неоднократно говорили, потому что нужны дополнительные выезды с этого микрорайона. Дорога как раз окружная, идет вокруг самого микрорайона с возможностью дополнительного выезда», — рассказала архитектор.Она также уточнила, что проект планировки не предусматривает нагрузку на социальные объекты от новостроек. Социальные объекты рассчитаны только на жителей существующих домов.Спорные участки требуются для размещения автомобильной дороги, которая улучшит транспортную доступность микрорайона, разгрузит существующую улично-дорожную сеть и создаст условия для расширения маршрутов общественного транспорта. Строительство еще двух 25-этажных домов привело бы к коллапсу.На одном из судебных заседаний представитель администрации рассказала, что в недостроенных домах продали уже около 300 квартир. На это представитель ЖСК «Авиатор 7» и «Авиатор 8» заявил, что со сменой правления в кооперативах реализация помещений завершена. Однако на сайтах с объявлениями до сих пор можно найти предложения о продаже квартир в Авиаторе. Настораживает и то, что подобные объявления размещены от одного лица и по подозрительно низкой цене.Ранее региональная прокуратура официально признала продажу квартир в этих домах незаконной. Комитет государственного строительного надзора предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность при приобретении прав на жилые помещения в объектах, связанных с ЖСК «Авиатор 7» и «Авиатор 8». Тем, кто уже заключил договоры или перечислил деньги, рекомендуют воздержаться от подписания дополнительных соглашений и новых платежей без консультации с юристом.Напомним также, что в Арбитражном суде Саратовской области рассматривается иск Госстройнадзора о ликвидации обоих кооперативов. По факту незаконного строительства и привлечения денег граждан возбуждено уголовное дело. В поле зрения правоохранителей находятся и связанные с застройщиком компании.Директором «Престижа» является Ольга Осипова — она же возглавляет и владеет ООО «Специализированный Застройщик УМ-24». У компании уже есть недостроенные объекты в других жилых комплексах гоорда. Это еще один фактор, который стоит учитывать потенциальным покупателям.