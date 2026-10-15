 В Саратове открылась выставка портретов участников СВО

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В рамках проекта «Помоги найти героя», который реализует общественно полезный благотворительный фонд по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца», состоялось открытие выставки «Герои нашего времени». В зале Фонда «Защитники Отечества» собрались родные и близкие героев, представители органов власти и общественных организаций. И главные герои здесь — на портретах, которые представлены в зале.Выставка «Герои нашего времени» — это портреты саратовцев, участников специальной военной операции. Их подвиги — прямое продолжение подвигов дедов и прадедов, победивших фашизм. Выставка продолжит свою работу в Фонде «Защитники Отечества» до 23 февраля 2027 года. Портреты после завершения выставки передадут семьям.Проект «Помоги найти героя» реализуется при грантовой поддержке Правительства области и объединяет молодое поколение вокруг поиска и увековечения памяти Героев. Школьники и педагоги работают с архивами, восстанавливают имена и подвиги участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Для них эта работа стала возможностью прикоснуться к истории своей семьи и своей страны.