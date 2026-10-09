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Областная филармония представляет яркую патриотическую программу

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Областная филармония представляет яркую патриотическую программу

 
Саратовская государственная филармония последовательно реализует программы, направленные на нравственно‑патриотическое воспитание молодёжи и сохранение культурного наследия.
 
Ежегодная программа филармонии включает концертные проекты и музыкально‑театральные постановки, которые способствуют укреплению исторической памяти, развитию гражданского единства и поддержанию традиционных семейных ценностей.
 
В концертной афише филармонии отражаются ключевые направления государственной культурной политики, важные общественные события и памятные даты. В Год единства народов России фольклорный ансамбль «Балаган» представил программу «Шумбратада! Здравствуйте!», в которой принял участие ансамбль мордовской песни «Лисьмене».
 
3 ноября в Концертном зале филармонии состоится концерт ансамбля народных инструментов «Парафраз» — «Россия нас объединила». Подробности и билеты доступны на официальном сайте филармонии: https://sarphil.com/poster/1478-parafraz_rossiya_nas_obedinila.html
 
К 200‑летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова‑Щедрина филармония при поддержке Министерства культуры Российской Федерации реализует масштабный просветительский проект «Сказки для детей изрядного возраста». Целевая аудитория проекта — курсанты военных вузов и учащиеся кадетских школ Саратовской и Самарской областей.
 
Премьера программы в Концертном зале запланирована на 22 ноября. Дополнительная информация и афиша доступны по ссылке: https://sarphil.com/poster/1470-skazki_dlya_detei_izryadnogo_vozrasta_k_200letiyu_so_dnya_rozhdeniya_me_saltykovaschedrina__.html
 