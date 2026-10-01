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В области меняются тарифы на ЖКУ и капремонт

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C сегодняшнего дня в Саратовской области тарифы на ЖКУ проиндексированы на 11,1%. Плановое повышение произошло во всех регионах.


Отметим, что Приволжском федеральном округе Саратовская область оказалась в числе субъектов с самым минимальным ростом. Регион был вправе увеличить тарифы не 11,1%, а сразу на 22%, однако по решению органов власти уровень индексации был снижен.

Изменения на примерах:

- стоимость электроэнергии увеличилась на 61 копейку за 1 кВт ;
- стоимость газа для приготовления пищи увеличилась на 62 копейки за кубометр.

Также меняется тариф на капитальный ремонт, однако изменения вступят в силу лишь 1 января 2027 года. С этого момента средняя цена по региону составит 11,52 рубля за 1 кв. м., что по-прежнему ниже среднего уровня по ПФО (13,1 рубля) и по России в целом (16,76 рубля).

Размер платежей варьируется от каждого района. В небольших районах он меньше. Так, в Краснопартизанском районе с 1 января следующего года сумма составит 6,2 рубля за квадратный метр (вместо 4,13 рубля), в Саратове - 16,26 рубля (вместо 10,84 рубля).