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Прокуратура проверит сделку по продаже базы отдыха

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В деле о приобретении экс-чиновниками правительства области базы «Зеленый уголок» предстоит разбираться прокуратуре. Об этом сообщил источник, близкий к администрации Петровского муниципального района. Как стало известно редакции, после публичных заявлений ряда видных общественных деятелей с заявлением в прокуратуру области обратился представитель местной спортивной общественности Борис Аношин.






Ранее вопрос законности увода социально значимого объекта в частные руки поднимали представители общественного совета и совета ветеранов района.

В деле сомнительной процедуры продажи базы отдыха при банкротстве промышленного предприятия отметились экс-чиновники регионального правительства. Владельцем территории стала частная организация, но через несколько лет земля поменяла собственников. СМИ называют владельцем бывшего министра финансов региона Александра Выскребенцева. Все эти торги произошли в период, когда Петровским районом руководил Денис Фадеев. В суд о банкротстве обращалась компания «Саратовэнерго» под руководством Алексея Щербакова, который до 2013 года был заместителем председателя областного правительства. На торги выставили 15 домиков, столовую, бани и землю, на которой находится база. Стоимость имущества оценили в 1,7 млн рублей, что сопоставимо с ценой двухкомнатной квартиры в Петровске.

«Представители общественности возмущены передачей социально значимого имущества в частные руки и отсутствием возможности его использования по целевому назначению в условиях дефицита мест отдыха для граждан и детей», - рассказал Борис Аношин.

Активист надеется, что органы прокуратуры проведут проверку законности передачи имущества и сдачи в аренду территории.