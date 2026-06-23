Зафиксировано снижение детского травматизма в Саратовской области

просмотров: 68

Участники обсудили организацию комплексной работы по обеспечению безопасности детей и подростков в 1 полугодии 2026 года. Благодаря консолидации усилий всех заинтересованных ведомств, удалось добиться значительного снижения ряда ключевых показателей детского травматизма.Особое внимание на заседании было уделено предотвращению гибели детей на пожарах.Так, в текущем году на 46% по сравнению с прошлым годом выросло количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных и социально незащищенных семей. Эта работа будет продолжена в в рамках акции «Месяц БезОпасности» с целью раннего обнаружения возгорания и спасения жизней.В рамках информационной кампании по пожарной безопасности в ТРЦ «Тау Галерея» запущен образовательный проект для младших школьников, где уже прошли обучение 47 детей. Через Региональный родительский комитет и родительские группы в мессенджерах ежемесячно распространяются информационные материалы по пожарной безопасности.Профилактической работой по безопасности детей охвачено более 500 тысяч жителей области.В детских оздоровительных лагерях акция «День МЧС» уже охватила более 3000 детей.Также комиссией отмечены положительные изменения в ситуации с дорожно-транспортными происшествиями.За первое полугодие 2026 года инспекторами ГИБДД проведено 836 профилактических мероприятий. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» усилено информационное сопровождение: количество аудиороликов социальной рекламы выросло более чем в 3,5 раза. Сотрудниками Приволжского ЛУ МВД проводится активная работа на объектах железнодорожного транспорта, увеличено количество профилактических рейдов и лекций в учебных заведениях.По итогам 5 месяцев 2026 года наблюдается снижение на 83% количества смертельных ДТП с участием детей, на 42% снизилась аварийности с участием детей-водителей мототранспорта.«Сегодня мы видим, что системная работа, объединяющая усилия МЧС, полиции, сферы образования и родительской общественности дает реальные плоды в обеспечении безопасности жизни юных саратовцев», — отметил Владимир Попов.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области