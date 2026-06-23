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Зафиксировано снижение детского травматизма в Саратовской области

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В областном Правительстве состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя Председателя Правительства области Владимира Попова.

 
Участники обсудили организацию комплексной работы по обеспечению безопасности детей и подростков в 1 полугодии 2026 года. Благодаря консолидации усилий всех заинтересованных ведомств, удалось добиться значительного снижения ряда ключевых показателей детского травматизма.
 
Особое внимание на заседании было уделено предотвращению гибели детей на пожарах.
 
Так, в текущем году на 46% по сравнению с прошлым годом выросло количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных и социально незащищенных семей. Эта работа будет продолжена в в рамках акции «Месяц БезОпасности» с целью раннего обнаружения возгорания и спасения жизней.
 
В рамках информационной кампании по пожарной безопасности в ТРЦ «Тау Галерея» запущен образовательный проект для младших школьников, где уже прошли обучение 47 детей. Через Региональный родительский комитет и родительские группы в мессенджерах ежемесячно распространяются информационные материалы по пожарной безопасности.
 
Профилактической работой по безопасности детей охвачено более 500 тысяч жителей области.
 
В детских оздоровительных лагерях акция «День МЧС» уже охватила более 3000 детей.
 
Также комиссией отмечены положительные изменения в ситуации с дорожно-транспортными происшествиями.
 
За первое полугодие 2026 года инспекторами ГИБДД проведено 836 профилактических мероприятий. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» усилено информационное сопровождение: количество аудиороликов социальной рекламы выросло более чем в 3,5 раза. Сотрудниками Приволжского ЛУ МВД проводится активная работа на объектах железнодорожного транспорта,  увеличено количество профилактических рейдов и лекций в учебных заведениях.
По итогам 5 месяцев 2026 года наблюдается снижение на 83% количества смертельных ДТП с участием детей, на 42% снизилась аварийности с участием детей-водителей мототранспорта.
 
«Сегодня мы видим, что системная работа, объединяющая усилия МЧС, полиции, сферы образования и родительской общественности дает реальные плоды в обеспечении безопасности жизни юных саратовцев», — отметил Владимир Попов.
 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области