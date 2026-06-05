Саратовская область вошла в ТОП-10 Национального рейтинга инвестиционного климата
Саратовская область подтвердила высокие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Итоги исследования были озвучены сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Регион, как и в прошлом году, вошел в десятку лучших субъектов России.
Рейтинг оценивает десятки показателей, напрямую влияющих на привлекательность территорий для бизнеса. Высокая позиция Саратовской области – результат системной работы по улучшению деловой среды и сопровождению инвесторов на всех этапах реализации проектов.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал итоги рейтинга:
«Эксперты в очередной раз подтвердили результат нашей планомерной и большой работы, направленной на развитие региона. За последние несколько лет нам удалось выстроить эффективную систему взаимодействия с бизнесом. Ключевой элемент – полное сопровождение инвестора: от идеи до запуска производства.
Благодаря поддержке АСИ мы внедрили региональный инвестиционный стандарт. Сейчас эту практику масштабируем на муниципальный уровень. Это позволит нашим районам формировать собственные стратегии развития и активнее привлекать капитал».
Глава региона отметил значительный рост экономических показателей за последний период:
- С 2022 по 2025 год объем инвестиций в основной капитал в области вырос более чем на 60%.
- Количество крупных инвестиционных проектов увеличилось на 69%.
- Только в прошлом году было реализовано 495 инвестпроектов на общую сумму 40 млрд рублей.
- Благодаря новым предприятиям создано более 3 тысяч рабочих мест.
Внедрение инвестиционного стандарта на уровне муниципалитетов станет следующим шагом в укреплении позиций региона и повышении качества жизни жителей области.
Рейтинг оценивает десятки показателей, напрямую влияющих на привлекательность территорий для бизнеса. Высокая позиция Саратовской области – результат системной работы по улучшению деловой среды и сопровождению инвесторов на всех этапах реализации проектов.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал итоги рейтинга:
«Эксперты в очередной раз подтвердили результат нашей планомерной и большой работы, направленной на развитие региона. За последние несколько лет нам удалось выстроить эффективную систему взаимодействия с бизнесом. Ключевой элемент – полное сопровождение инвестора: от идеи до запуска производства.
Благодаря поддержке АСИ мы внедрили региональный инвестиционный стандарт. Сейчас эту практику масштабируем на муниципальный уровень. Это позволит нашим районам формировать собственные стратегии развития и активнее привлекать капитал».
Глава региона отметил значительный рост экономических показателей за последний период:
- С 2022 по 2025 год объем инвестиций в основной капитал в области вырос более чем на 60%.
- Количество крупных инвестиционных проектов увеличилось на 69%.
- Только в прошлом году было реализовано 495 инвестпроектов на общую сумму 40 млрд рублей.
- Благодаря новым предприятиям создано более 3 тысяч рабочих мест.
Внедрение инвестиционного стандарта на уровне муниципалитетов станет следующим шагом в укреплении позиций региона и повышении качества жизни жителей области.