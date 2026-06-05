Саратовская область вошла в ТОП-10 Национального рейтинга инвестиционного климата

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Рейтинг оценивает десятки показателей, напрямую влияющих на привлекательность территорий для бизнеса. Высокая позиция Саратовской области – результат системной работы по улучшению деловой среды и сопровождению инвесторов на всех этапах реализации проектов.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал итоги рейтинга:«Эксперты в очередной раз подтвердили результат нашей планомерной и большой работы, направленной на развитие региона. За последние несколько лет нам удалось выстроить эффективную систему взаимодействия с бизнесом. Ключевой элемент – полное сопровождение инвестора: от идеи до запуска производства.Благодаря поддержке АСИ мы внедрили региональный инвестиционный стандарт. Сейчас эту практику масштабируем на муниципальный уровень. Это позволит нашим районам формировать собственные стратегии развития и активнее привлекать капитал».Глава региона отметил значительный рост экономических показателей за последний период:- С 2022 по 2025 год объем инвестиций в основной капитал в области вырос более чем на 60%.- Количество крупных инвестиционных проектов увеличилось на 69%.- Только в прошлом году было реализовано 495 инвестпроектов на общую сумму 40 млрд рублей.- Благодаря новым предприятиям создано более 3 тысяч рабочих мест.Внедрение инвестиционного стандарта на уровне муниципалитетов станет следующим шагом в укреплении позиций региона и повышении качества жизни жителей области.