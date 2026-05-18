За последние 5 лет численность животных в Саратовской области выросла почти в 2 раза

---
В Саратовской области завершился учет животных. Учетные работы, которые комитет охотничьего хозяйства и рыболовства совместно с охотпользователями проводил по утвержденным методикам, проходили с 15 января по 15 марта. После этого сотрудники ведомства провели обработку полученных данных. В итоге учетные работы в очередной раз подтвердили тенденцию последних 5-6 лет - численность основных видов охотничьих ресурсов выросла.

 
«Проведена большая работа. Уже четвертый год подряд комитет практикует проведение учетных работ совместно с охотпользователями в закрепленных охотугодьях. Это позволяет нам получать максимально точные данные о количестве основных, прежде всего, квотируемых видов охотничьих ресурсов на территории охотугодий. Напомню, что ежегодный учет охотничьих ресурсов напрямую влияет на определение объемов добычи животных. Поэтому точность в этом играет большую роль.
Что касается птиц и таких животных, как сурки, ондатры, бобры и барсуки, то их учет только начинается, а для определения объемов добычи на ближайшие сезоны охоты мы будем пользоваться имеющимися данными», - рассказал министр области — председатель комитета Александр Гаврилов.
 
Руководитель ведомства отметил также, что численность животных за год значительно выросла, а если брать данные за последние несколько лет, то почти в два раза.
 
Так, с 2022 года увеличилась численность следующих животных:
благородный олень — с 1618 до 2424
пятнистый олень — с 2863 до 5878
косуля сибирская — с 16 564 до 29 110
лось — с 5130 до 8018
барсук — с 4590 до 5797
сурок — с 41 697 до 42 548
бобр — с 19 745 до 19 844.
 
«Хочу отметить, что полученные нами результаты, в том числе рост популяции животных, является комплексная, качественная работа не только комитета, но и всех охотпользователей. Подсчет животных — это вершина айсберга. За этим стоит большая работа охотничьих хозяйств, которые занимаются разведением животных в полувольных условиях, биотехническими мероприятиями, следят и развивают охотхозяйственную инфраструктуру», - отметил министр.
 
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области