За последние 5 лет численность животных в Саратовской области выросла почти в 2 раза

«Проведена большая работа. Уже четвертый год подряд комитет практикует проведение учетных работ совместно с охотпользователями в закрепленных охотугодьях. Это позволяет нам получать максимально точные данные о количестве основных, прежде всего, квотируемых видов охотничьих ресурсов на территории охотугодий. Напомню, что ежегодный учет охотничьих ресурсов напрямую влияет на определение объемов добычи животных. Поэтому точность в этом играет большую роль.Что касается птиц и таких животных, как сурки, ондатры, бобры и барсуки, то их учет только начинается, а для определения объемов добычи на ближайшие сезоны охоты мы будем пользоваться имеющимися данными», - рассказал министр области — председатель комитета Александр Гаврилов.Руководитель ведомства отметил также, что численность животных за год значительно выросла, а если брать данные за последние несколько лет, то почти в два раза.Так, с 2022 года увеличилась численность следующих животных:благородный олень — с 1618 до 2424пятнистый олень — с 2863 до 5878косуля сибирская — с 16 564 до 29 110лось — с 5130 до 8018барсук — с 4590 до 5797сурок — с 41 697 до 42 548бобр — с 19 745 до 19 844.«Хочу отметить, что полученные нами результаты, в том числе рост популяции животных, является комплексная, качественная работа не только комитета, но и всех охотпользователей. Подсчет животных — это вершина айсберга. За этим стоит большая работа охотничьих хозяйств, которые занимаются разведением животных в полувольных условиях, биотехническими мероприятиями, следят и развивают охотхозяйственную инфраструктуру», - отметил министр.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области