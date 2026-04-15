15 апреля 2026 СРЕДА
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Обучение по программам «Профессионалитета» проходят 27 тысяч студентов

На заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике Саратовской областной Думы заместитель министра образования Людмила Григорьева представила итоги реализации федерального проекта «Профессионалитет».



С 2025 года проект вошёл в нацпроект «Молодёжь и дети», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, а с 1 сентября 2026 года кластерная модель подготовки кадров будет закреплена законодательно. По поручению губернатора Романа Бусаргина в регионе актуализировали направления обучения под реальные потребности экономики — сегодня в учреждениях СПО реализуется более 150 востребованных специальностей.

Саратовская область вошла в число пилотных регионов в 2022 году. Сейчас в регионе действуют 9 отраслевых кластеров (машиностроение, сельское хозяйство, коммуникационные технологии в сельском хозяйстве, педагогика, энергетика, строительство, химическая отрасль), которые объединяют 9 базовых колледжей, 58 предприятий-партнёров и 28 сетевых организаций. Обучение по программам «Профессионалитета» проходят 27 тысяч студентов. Каждый кластер-победитель получил 100 млн рублей из федерального бюджета плюс софинансирование от региона и бизнеса, что позволило создать современные лаборатории и мастерские.

«Большую роль играет важная точка сборки – это профориентация и повышение престижа рабочих специальностей. В каждой организации «Профессионалитета» во взаимодействии с работодателями-партнерами разработаны карьерные карты выпускника. Уже при поступлении в колледж абитуриент понимает, где и кем он будет работать, возможности дальнейшего роста», – отметила Людмила Григорьева.