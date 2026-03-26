Саратовское высшее артиллерийское командное училище стало партнером проекта «Кино для СВОих: равнение на неравнодушных»

Саратовское высшее артиллерийское командное училище становится партнёром проекта «Кино для СВОих: равнение на неравнодушных», разработанного общественной организацией «Саратовская кинотраектория» совместно с Саратовским областным методическим киновидеоцентром.

 
Командование училища и его педагогический состав уверены, что отечественное кино обладает уникальной способностью формировать у молодёжи чувство долга, воспитывать внутреннюю стойкость и передавать ценности служения Родине. Особое значение придаётся киноклубу «Герои нашего времени» в кинозале «На Рижской», где на одной площадке собираются студенты мирных специальностей и военнослужащие, прошедшие службу в зоне специальной военной операции. Такой формат встреч позволяет молодым людям, не связанным напрямую с военной службой, услышать истории из первых уст и почувствовать личную ответственность за будущее страны.
 
В рамках проекта «Кино для СВОих» училище обеспечит доступ к достоверным материалам о подвигах защитников Отечества для создания документальных лент, поможет организовать доставку готовых фильмов в зону проведения операции через официальные каналы военной связи, а также содействует сбору видеопосланий от бойцов, находящихся на передовой. Отзывы военнослужащих «за ленточкой» станут не просто подтверждением востребованности кинопроекта, но и мощным эмоциональным ресурсом для тех, кто сегодня готовится встать в строй защитников Родины.
 
Проект создаёт единое культурное поле, где кинематограф выступает не развлечением, а инструментом духовной поддержки, укрепления веры в общее дело и сохранения нравственных ориентиров в сложное время. Командование училища видит в этой инициативе реальный вклад в формирование у курсантов зрелого патриотизма, основанного на уважении к подвигу современников и готовности разделить их ответственность перед страной.
 