Михаил Исаев рассказал о ситуации в поселке Увек

"Для полного решения вопроса выделены средства на установку новой водонапорной башни. В этом году проведем все необходимые процедуры, чтобы в первом квартале 2026 года работы были выполнены.Однако считаю, что допускать подобные перебои, ссылаясь только на технические причины, недопустимо. Профильный комитет должен действовать на опережение, жестче контролировать поставщиков ресурсов.За недостаточный контроль за деятельностью ресурсоснабжающих организаций в поселке Увек председателю комитета по ЖКХ Алексею Сидорову объявлен выговор. Требования к качеству управления в этой сфере будут только расти.Для текущего мониторинга обстановки на место направлены первый заместитель Максим Сиденко и глава района Вячеслав Доронин.Ситуацию держу на личном контроле",- подчеркнул мэр Саратова.