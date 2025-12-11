11 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
Михаил Исаев рассказал о ситуации в поселке Увек

---
По словам главы Саратова, "сейчас подача тепла и воды во всех домах ведется в штатном режиме, параметры соответствуют нормам. Чтобы снять вопросы по качеству водоснабжения, были проведены лабораторные исследования. В частности, анализ проб воды, взятых в поселке в присутствии жителей, показал полное соответствие всем санитарным показателям".



"Для полного решения вопроса выделены средства на установку новой водонапорной башни. В этом году проведем все необходимые процедуры, чтобы в первом квартале 2026 года работы были выполнены.

Однако считаю, что допускать подобные перебои, ссылаясь только на технические причины, недопустимо. Профильный комитет должен действовать на опережение, жестче контролировать поставщиков ресурсов.

За недостаточный контроль за деятельностью ресурсоснабжающих организаций в поселке Увек председателю комитета по ЖКХ Алексею Сидорову объявлен выговор. Требования к качеству управления в этой сфере будут только расти.

Для текущего мониторинга обстановки на место направлены первый заместитель Максим Сиденко и глава района Вячеслав Доронин.

Ситуацию держу на личном контроле",- подчеркнул мэр Саратова.