10 декабря 2025 СРЕДА
Новости
18:22 | 10 декабря
Стали известны имена победителей турнира «Кожаная Кепка» памяти Юрия Лужкова
18:07 | 10 декабря
На дороги области вышло в два раза больше снегоуборочной техники, чем вчера
18:00 | 10 декабря
Ветераны СВО смогут внести вклад в развитие региона
17:30 | 10 декабря
В Балакове благоустроили 10 общественных локаций по федеральному проекту
16:00 | 10 декабря
Врачи Фёдоровской больницы обследовали 135 пациентов на новой системе эндоскопической визуализации
15:49 | 10 декабря
Общественник о пробках на дорогах: «Первый снег стал сюрпризом для водителей, но не для коммунальщиков»
15:00 | 10 декабря
Членов жюри «Театрального Приволжья» поздравили со 105-летием Саратовского театрального института
13:46 | 10 декабря
В Саратове реализуют проект "Снова сильный"
09:46 | 10 декабря
Работы по зимнему содержанию дорог ведутся в круглосуточном режиме
22:28 | 09 декабря
В СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова завершилась Вахта Памяти, посвящённая Дню Героев Отечества
Стабильное обеспечение качественными коммунальными ресурсами всех микрорайонов города — одна из приоритетных задач

"Поселок Увек здесь не исключение ", - подчеркнул глава Саратова Михаил Исаев.

«На основании поступивших от жителей обращений сегодня состоялась выездная встреча. Если по линии водоснабжения ситуация переведена в плановый режим (коммуникации отремонтированы, вода подается штатно), то к организации теплоснабжения возникли серьезные, принципиальные вопросы.

В микрорайоне действует новая, современная блочно-модульная котельная. Объект находится в эксплуатации ПАО «Т Плюс». Котельная работает в автоматическом режиме, но настройки оборудования не обеспечили необходимой температуры — от жителей поступали обоснованные жалобы на низкую температуру в помещениях.

Считаю подход энергетиков в данном случае недопустимым. Ссылаться на автоматические настройки, когда люди мерзнут, нельзя. Нужно проявлять участие и оперативность, регулировать параметры по факту погоды, не дожидаясь жалоб.

Считаю необходимым, обратиться в органы прокуратуры для правовой оценки действий ресурсоснабжающей организации.

Только после вмешательства муниципалитета оборудование было перенастроено, поквартирный обход подтвердил нормализацию температуры.

Для того чтобы исключить подобные ситуации в будущем, поставлена задача создать профильную рабочую группу. В ее состав вошли председатель комитета по ЖКХ Алексей Сидоров, жители поселка, глава районной администрации и представители ресурсоснабжающих организаций. Мы продолжим следить за ситуацией и защищать интересы жителей.»