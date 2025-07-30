30 июля 2025 СРЕДА
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На базе школы №103 продолжает свою работу штаб для жильцов дома на Блинова

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Штаб работает с 10:00 до 19:00.
На базе школы №103 продолжает свою работу штаб для жильцов дома на Блинова

В учреждении граждан принимают специалисты комитета по труду и социальному развитию и администрации Ленинского района. Специалисты комитета оказывают содействие в подготовке необходимого пакета документов для оформления полагающихся выплат. На данный момент за помощью и консультациями обратились более ста человек.

На базе школы №103 продолжает свою работу штаб для жильцов дома на Блинова

«Сотрудники штаба и специалисты комитета в рамках межведомственного взаимодействия оказывают гражданам помощь в восстановлении документов через портал Госуслуги», - рассказал председатель комитета по труду и социальному развитию Максим Михайловский.

В настоящее время на территории, прилегающей к дому № 2 по улице Блинова, ведутся работы по сборке крана для последующего демонтажа поврежденных конструкций. Организована круглосуточная охрана и ограждение объекта.