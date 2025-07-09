Валерий Ковляр:«Опыт участников специальной военной операции — это уникальный ресурс для управления»

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«Опыт участников специальной военной операции — это уникальный ресурс для управления. Эти люди доказали способность принимать решения в условиях стресса, нести ответственность за команду и достигать целей в условиях высокой неопределенности. Такие качества критически важны не только в силовых структурах, но и в госуправлении.Участники СВО владеют навыками стратегического мышления, адаптивности и работы с ограниченными ресурсами — это именно то, что нужно современным лидерам. Мы видим, как их опыт уже интегрируется в гражданскую сферу: в местных администрациях появляются заместители глав по патриотической работе из числа участников специальной военной операции, в Ртищевском районе участник СВО возглавил администрацию сельского поселения.Уверен, что после завершения обучения по программе «Наши герои», инициированной губернатором области Романом Викторовичем Бусаргиным, ветераны боевых действий продемонстрируют все свои знания и опыт на практике», - подчеркнул Валерий Ковляр.