Открывается выставка «Герои: Связь времен»

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Выставка «Герои: связь времен» представляет собой уникальное событие, которое объединяет прошлое и настоящее, демонстрируя героизм и мужество российских воинов разных эпох. Экспозиция включает в себя работы известных художников, а также современных авторов, участвующих в специальной военной операции.Представлены портреты сослуживцев, натюрморты, отражающие походный быт, и сюжет с поднятием православного креста в Курской области.Произведения «Встреча с прадедом» и «Журавли».Работы «ВОВ» и «СВО», написанные на грубой фанере, символизирующие преемственность поколений.Гипсовые эскизы барельефов памятных досок героям ВОВ.Кроме живописи и графики, посетители могут ознакомиться с книгами о Великой Отечественной войне, включая «Книгу памяти», посвященную вклад саратовцев в Победу.Эта экспозиция подчеркивает важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений, объединяя героев прошлого и настоящего в общей борьбе за свободу и независимость страны.