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Для саратовских школьников провели Цифровой ликбез, как безопасно покупать товары с доставкой онлайн и искать работу в ИнтернетеВ уроке приняли участие 1386 обучающихся из 106 школ Саратовской области.Спикер рассказал ребятам о правилах безопасной сделки, о выборе надежных продавцов на интернет-площадках, процессе покупки с доставкой и действиях при получении товара. Также школьникам были даны рекомендации по безопасному поиску подработки на онлайн-платформе.«Первый в 2025 году и второй в текущем учебном году «Цифровой ликбез» прошел для ребят в рамках нового нацпроекта Президента Владимира Путина «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который с этого года сменил нацпроект «Цифровая экономика РФ».Новый урок, подготовленный компанией Авито, был посвящен актуальной сегодня теме — как безопасно покупать товары с доставкой онлайн и искать работу в Интернете. Важно помнить, что с цифровыми возможностями приходят и риски, поэтому знание о том, как защитить себя, становится необходимым навыком», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.Методические материалы и видеоролики урока размещены на сайте проекта цифровойликбез.рф.