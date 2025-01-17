17 ЯНВАРЯ 2025 ПЯТНИЦА
Новости
13:38 | 16 января
Школьники накормили саратовских спасателей
12:29 | 16 января
Юные казачата побывали на экскурсии в Региональном центре
11:00 | 16 января
«Музейная неделя» для участников СВО и их семей стартует уже в эту субботу
10:05 | 16 января
80-летие Победы обсудили на ток-шоу
09:00 | 16 января
Дети из интерната по-семейному встретили Старый Новый год
16:39 | 15 января
Первый саратовский донор Центра крови вступил в регистр доноров костного мозга
12:46 | 15 января
Уничтожили пункт управления, который запускал на Саратовскую область беспилотники
12:33 | 15 января
В Год 80-летия Великой Победы откроется музейная выставка "Блокадный хлеб"
12:00 | 15 января
Турнир «Золотая шайба» стартовал
11:00 | 15 января
В Саратовской области введен режим ЧС межмуниципального уровня
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Для саратовских школьников провели Цифровой ликбез

---
Для саратовских школьников провели Цифровой ликбез

Для саратовских школьников провели Цифровой ликбез, как безопасно покупать товары с доставкой онлайн и искать работу в Интернете

В уроке приняли участие 1386 обучающихся из 106 школ Саратовской области.

Спикер рассказал ребятам о правилах безопасной сделки, о выборе надежных продавцов на интернет-площадках, процессе покупки с доставкой и действиях при получении товара. Также школьникам были даны рекомендации по безопасному поиску подработки на онлайн-платформе.

«Первый в 2025 году и второй в текущем учебном году «Цифровой ликбез» прошел для ребят в рамках нового нацпроекта Президента Владимира Путина «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который с этого года сменил нацпроект «Цифровая экономика РФ».
Новый урок, подготовленный компанией Авито, был посвящен актуальной сегодня теме — как безопасно покупать товары с доставкой онлайн и искать работу в Интернете. Важно помнить, что с цифровыми возможностями приходят и риски, поэтому знание о том, как защитить себя, становится необходимым навыком», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.

Методические материалы и видеоролики урока размещены на сайте проекта цифровойликбез.рф.