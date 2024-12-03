3 декабря 2024 ВТОРНИК
Новости
16:12 | 03 декабря
В гимназии «Авиатор» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню саратовских авиастроителей
15:30 | 03 декабря
Саратовские контрактники рассказали о своем выборе
14:00 | 03 декабря
Воспитанники интерната готовятся стать поварами русской кухни
10:37 | 03 декабря
В Москве открыли памятник Валерию Чкалову
15:11 | 02 декабря
В регионе вырастет число предпринимателей
14:43 | 02 декабря
Инклюзивный «Бал возможностей»: выбраны Король и Королева бала
11:36 | 02 декабря
Четыре медали мирового чемпионата в копилке саратовских спортсменов
11:00 | 02 декабря
Здание в Балтае в стиле эклектики признано объектом культурного наследия муниципального значения
09:40 | 02 декабря
Саратовцы смогут принять участие в фотоконкурсе об объектах культурного наследия
18:41 | 29 ноября
Открылся Чемпионат мира по универсальному бою
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Сегодня - День Неизвестного солдата

---
Сегодня - День Неизвестного солдата


Сегодня в стране памятная дата - День Неизвестного солдата. Губернатор Роман Бусаргин возложил цветы к монументу Воину-освободителю на Воскресенском кладбище. Этот день призван увековечить воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. Память о них почтили минутой молчания.

Сегодня - День Неизвестного солдата

Мемориал на Воскресенском кладбище является крупнейшей братской могилой в Саратовской области. Здесь захоронено более 8000 воинов, погибших в боях и умерших от ран в госпиталях Саратова в годы Великой Отечественной войны.

День Неизвестного солдата установили по инициативе активистов, которые занимаются поисками останков погибших воинов и увековечиванием их памяти. Дату 3 декабря выбрали не случайно. В этот день в 1966 году, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Московского кремля.

Сегодня - День Неизвестного солдата