Сегодня - День Неизвестного солдата

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Сегодня в стране памятная дата - День Неизвестного солдата. Губернатор Роман Бусаргин возложил цветы к монументу Воину-освободителю на Воскресенском кладбище. Этот день призван увековечить воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. Память о них почтили минутой молчания.Мемориал на Воскресенском кладбище является крупнейшей братской могилой в Саратовской области. Здесь захоронено более 8000 воинов, погибших в боях и умерших от ран в госпиталях Саратова в годы Великой Отечественной войны.День Неизвестного солдата установили по инициативе активистов, которые занимаются поисками останков погибших воинов и увековечиванием их памяти. Дату 3 декабря выбрали не случайно. В этот день в 1966 году, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Московского кремля.