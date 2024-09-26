«Лаборатория будущего» помогла полумиллиону школьников выбрать профессию

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Мультимедийная выставка-практикум «Лаборатория будущего», с 2021 года проходящая в рамках Всероссийского проекта по ранней профориентации «Билет в будущее» на площадках исторических парков «Россия – Моя история», завершает свою работу. За это время более 500 тысяч школьников в 25 крупнейших городах страны смогли открыть для себя мир современных профессий и встать на путь осознанного выбора будущей сферы деятельности. Роли тьюторов проекта выполняют научные сотрудники сети Исторических парков.В Саратовской области за четыре года интерактивный квест посетили около 13 тысяч школьников региона. Последний сезон завершится в октябре 2024 года. К этому времени мультимедийный формат проекта «Билет в будущее» в экспозиции саратовского Исторического парка пройдут еще более трех тысяч обучающихся в общеобразовательных организациях.«Лаборатория будущего» — первая в своем роде в России выставка, объединяющая инновационные форматы взаимодействия школьников с профориентацией. Ее главная цель — помочь учащимся 6-11 классов не только узнать о широком спектре специальностей, но и пройти профессиональные тестирования, выявить свои сильные стороны и понять, какие навыки им нужно развивать для успешной карьеры. В рамках этой выставки была выработана принципиально новая модель знакомства школьников с будущей профессией, основанная на сочетании теоретических знаний и практических навыков. Формат создавался при поддержке ведущих российских специалистов в области профориентации.По данным Исследовательского центра «Лаборатории будущего», наибольшую заинтересованность у российских детей вызывают экология и социальная сфера. Также подростков привлекают профессии, связанные с информационными технологиями, силовыми структурами и творчеством. В качестве всероссийской тенденции отмечается интерес к рабочим специальностям.– Важно, что этот уникальный формат профориентационного квеста дает ребятам возможность не только узнать о профессиях, даже названия которых они никогда не слышали, но и в игровой форме взаимодействовать с ними, как бы «примерить» ту или иную сферу деятельности на себя. Всего за полтора часа школьники узнают очень много новой информации, которая позволяет им задуматься о развитии своего потенциала и вдохновиться узнавать больше о специальности, которая их заинтересовала. Такая ранняя профориентация предоставляет полезную возможность не оставлять поиск ответа на вопрос «Кем я хочу стать, когда вырасту» на выпускные классы, а планировать свое будущее уже сейчас, – рассказал Дмитрий Эйрих, тьютор Всероссийского проекта «Билет в будущее», научный сотрудник саратовского Исторического парка «Россия — Моя история».В Саратове на площадке Исторического парка выставка-практикум «Лаборатория будущего» будет работать до 31 октября 2024 года. Участие в проекте — бесплатное! Запись организованных групп (школьных классов) осуществляет региональный оператор проекта — Саратовский областной институт развития образования по телефонам: (8452) 28-25-23, 28-25-24 (доб.105) или в региональной группе «Билет в будущее|Саратов» по ссылке — https://vk.com/bvb_saratov?w=wall-214242613_1034____________________________________________________________________________Всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по поручению Президента России В.В. Путина. Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Куратором проекта является Министерство просвещения РФ. Региональный оператор в Саратовской области — ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования».На территории Саратовской области Всероссийский проект «Билет в будущее» реализуется с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 90 тысяч саратовских школьников. К концу 2024 года участниками федеральной профориентационной программы станут не менее 19 тысяч подростков региона.Программа бесплатной профориентации «Билет в будущее» реализуется в разных форматах: как мультимедийный квест «Лаборатория будущего» на площадках сети исторических парков «Россия – Моя история», как профессиональные пробы на базе профессиональных образовательных организаций, детского и мобильного технопарков «Кванториум», а также в формате промышленных экскурсий и в онлайн-формате на цифровой платформе https://bvbinfo.ru