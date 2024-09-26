«Лаборатория будущего» помогла полумиллиону школьников выбрать профессию
Мультимедийная выставка-практикум «Лаборатория будущего», с 2021 года проходящая в рамках Всероссийского проекта по ранней профориентации «Билет в будущее» на площадках исторических парков «Россия – Моя история», завершает свою работу. За это время более 500 тысяч школьников в 25 крупнейших городах страны смогли открыть для себя мир современных профессий и встать на путь осознанного выбора будущей сферы деятельности. Роли тьюторов проекта выполняют научные сотрудники сети Исторических парков.
В Саратовской области за четыре года интерактивный квест посетили около 13 тысяч школьников региона. Последний сезон завершится в октябре 2024 года. К этому времени мультимедийный формат проекта «Билет в будущее» в экспозиции саратовского Исторического парка пройдут еще более трех тысяч обучающихся в общеобразовательных организациях.
«Лаборатория будущего» — первая в своем роде в России выставка, объединяющая инновационные форматы взаимодействия школьников с профориентацией. Ее главная цель — помочь учащимся 6-11 классов не только узнать о широком спектре специальностей, но и пройти профессиональные тестирования, выявить свои сильные стороны и понять, какие навыки им нужно развивать для успешной карьеры. В рамках этой выставки была выработана принципиально новая модель знакомства школьников с будущей профессией, основанная на сочетании теоретических знаний и практических навыков. Формат создавался при поддержке ведущих российских специалистов в области профориентации.
По данным Исследовательского центра «Лаборатории будущего», наибольшую заинтересованность у российских детей вызывают экология и социальная сфера. Также подростков привлекают профессии, связанные с информационными технологиями, силовыми структурами и творчеством. В качестве всероссийской тенденции отмечается интерес к рабочим специальностям.
– Важно, что этот уникальный формат профориентационного квеста дает ребятам возможность не только узнать о профессиях, даже названия которых они никогда не слышали, но и в игровой форме взаимодействовать с ними, как бы «примерить» ту или иную сферу деятельности на себя. Всего за полтора часа школьники узнают очень много новой информации, которая позволяет им задуматься о развитии своего потенциала и вдохновиться узнавать больше о специальности, которая их заинтересовала. Такая ранняя профориентация предоставляет полезную возможность не оставлять поиск ответа на вопрос «Кем я хочу стать, когда вырасту» на выпускные классы, а планировать свое будущее уже сейчас, – рассказал Дмитрий Эйрих, тьютор Всероссийского проекта «Билет в будущее», научный сотрудник саратовского Исторического парка «Россия — Моя история».
В Саратове на площадке Исторического парка выставка-практикум «Лаборатория будущего» будет работать до 31 октября 2024 года. Участие в проекте — бесплатное! Запись организованных групп (школьных классов) осуществляет региональный оператор проекта — Саратовский областной институт развития образования по телефонам: (8452) 28-25-23, 28-25-24 (доб.105) или в региональной группе «Билет в будущее|Саратов» по ссылке — https://vk.com/bvb_saratov?w=wall-214242613_1034
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Всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по поручению Президента России В.В. Путина. Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Куратором проекта является Министерство просвещения РФ. Региональный оператор в Саратовской области — ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования».
На территории Саратовской области Всероссийский проект «Билет в будущее» реализуется с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 90 тысяч саратовских школьников. К концу 2024 года участниками федеральной профориентационной программы станут не менее 19 тысяч подростков региона.
Программа бесплатной профориентации «Билет в будущее» реализуется в разных форматах: как мультимедийный квест «Лаборатория будущего» на площадках сети исторических парков «Россия – Моя история», как профессиональные пробы на базе профессиональных образовательных организаций, детского и мобильного технопарков «Кванториум», а также в формате промышленных экскурсий и в онлайн-формате на цифровой платформе https://bvbinfo.ru