В Саратове возложили цветы у памятника «Хачкар»

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Вчера жители Саратова почтили память погибших во время землетрясения в Армении в 1988 году.Ровно 35 лет прошло с того дня, когда разрушительное землетрясение в Армении потрясло весь мир и унесло десятки тысяч жизней.Организатором памятного мероприятия выступила армянская община Саратовской области «Крунк».В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Тимофей Лещенко, вице-президент Армянской общины «Крунк», член Общественной палаты Саратовской области Араик Косян, члены Совета Армянской общины «Крунк» Симон Кагиян, Алексей Кишоян, Авак Бабаджанян.Вице-президент Армянской общины «Крунк», член Общественной палаты Саратовской области Араик Косян обратился к собравшимся:«Саратовская область одна из первых откликнулась на трагедию!Спасибо, всем кто спасал, сопереживал и помогал восстанавливать утерянные города и села! Светлая память, жертвам этой трагедии!»В завершение церемонии собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику «Хачкар».