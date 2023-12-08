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В Саратове возложили цветы у памятника «Хачкар»

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Памятник установлен на улице Волжской в память о жертвах разрушительного землетрясения в Армении 1988 года
В Саратове возложили цветы у памятника «Хачкар»

Вчера жители Саратова почтили память погибших во время землетрясения в Армении в 1988 году.

Ровно 35 лет прошло с того дня, когда разрушительное землетрясение в Армении потрясло весь мир и унесло десятки тысяч жизней.

Организатором памятного мероприятия выступила армянская община Саратовской области «Крунк».

В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Тимофей Лещенко, вице-президент Армянской общины «Крунк», член Общественной палаты Саратовской области Араик Косян, члены Совета Армянской общины «Крунк» Симон Кагиян, Алексей Кишоян, Авак Бабаджанян.

Вице-президент Армянской общины «Крунк», член Общественной палаты Саратовской области Араик Косян обратился к собравшимся:
«Саратовская область одна из первых откликнулась на трагедию!
Спасибо, всем кто спасал, сопереживал и помогал восстанавливать утерянные города и села! Светлая память, жертвам этой трагедии!»

В завершение церемонии собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику «Хачкар».