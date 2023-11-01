Снизилось количество тяжких преступлений,совершенных несовершеннолетними

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На заседании постоянно действующего штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обсудили состояние подростковой преступности, проанализировали факты суицидального поведения, а также профилактику жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, эффективные практики социального сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении, и итоги работы по направлению несовершеннолетних в Марксовскую специальную школу открытого типа.По итогам 9 месяцев 2023 года в области удалось снизить количество тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними.В рамках правовой пропаганды сотрудниками полиции проведено более 4000 профилактических бесед и лекций в образовательных учреждениях области, выявлено и пресечено 414 административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, из которых 187 – связаны с распитием алкогольной и спиртосодержащей продукции.По итогам 9 месяцев количество вновь выявленных семей, находящихся в социально опасном положении, сократилось на 50,3%. Снижение данного показателя обусловлено определением четких критериев такой семьи. Благодаря принимаемым мерам за текущий период в связи с положительной динамикой 630 семей вышли из этой категории.Для работы с такими семьями социозащитные учреждения применяют инновационные технологии, расширяя спектр предоставляемых населению социальных услуг через реализацию различных программ и проектов. За 9 месяцев в учреждениях социального обслуживания семьи и детей обслужено свыше 80 тысяч семей и 100 тысяч детей.Эффективной технологией формирования ответственного родительства является проведение форумов как для родительской общественности «Родительский компас», так и для детей «Детство без страха – мир без слез», основанных на современных социальных и образовательных технологиях поддержки родителей с детьми. В этом году проведено 11 детских форумов с участием 480 несовершеннолетних.«В ноябре пройдет второй этап федеральной операции «Дети России». Акция проводится в целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления и пресечения фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств. В рамках акции комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав будет проведен конкурс рисунков среди несовершеннолетних. Прием работ будет осуществляться с 1 по 30 ноября 2023 года, приглашаем принять участие в конкурсе!», - сообщила председатель региональной КДН Юлия Васильева.