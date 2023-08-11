11 августа 2023 ПЯТНИЦА
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Количество ДТП в Саратовской области снизилось почти на 8%

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Специалисты областного минтранса рассказали о мерах, направленных на ликвидацию так называемых очагов аварийности. Работа проводится в рамках инициированного Президентом страны Владимиром Путиным нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
За счет средств нацпроекта в этом году на дорогах регионального значения установят ограждения на сумму 68 млн рублей и нанесут разметку на 180 млн рублей.
Количество ДТП в Саратовской области снизилось почти на 8%


По оперативной информации ГИБДД в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий по области снизилось на 7,9% и составило 1366 случаев, число погибших на 2,8% (141 чел.), число раненых на 9,4% (1819 чел.).

Реализация национального проекта предусматривает не только ремонт дорог и мостов, но и направлена на снижение числа ДТП. Поэтому финансирование предусматривает как приведение в нормативное состояние трасс, так и обустройство их элементами безопасности.

По Саратову заключено 11 контрактов на сумму 38 млн рублей на установку дублирующих знаков 5.19.1 на консольных опорах на 25 участках, светофоров типа Т.7 на 37 участках, дорожных знаков на 79 участках. Выполнены работы по установке пешеходных ограждений на 43 участках барьерных ограждений на одном участке улично-дорожной сети города.

По Энгельсу заключен один контракт на сумму 4,3 млн рублей. Установлены Г-образные опоры со светофорами типа Т.7 на восьми пешеходных переходах и один транспортный светофор.

Кроме того, на аварийных участках в крупных городах области, а также на федеральных и региональных трассах устанавливаются комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД. Всего в эксплуатации находятся 547 таких комплексов. Согласно статистике 87% от общего числа зарегистрированных происшествий совершены из-за нарушения ПДД водителями. Наиболее распространенное - несоблюдение очередности проезда перекрестков.