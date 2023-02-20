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В Саратове пройдет научная историко-архитектурная конференция

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В Саратове пройдет ХV Всероссийская научно-практическая конференция «Историко-архитектурное наследие современных городов»
В Саратове пройдет научная историко-архитектурная конференция


1 марта состоится ХV Всероссийская научно-практическая конференция «Историко-архитектурное наследие современных городов». Организатором выступает Институт урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ.

В мероприятии примут участие ученые, преподаватели, докторанты, аспиранты, магистранты вузов, представители региональных и федеральных органов власти, а также специалисты в области архитектуры и дизайна.

Работа конференции пройдет по направлениям:
- Реконструкция среды исторических городов, методы включения исторических объектов в современную городскую жизнь, дух времени в пространстве города;
- Инновации в архитектуре, градостроительстве и дизайне городской среды.
- Экология городской среды и современные подходы к формированию городских ландшафтов;
- Городская среда и ее «потребитель» – формы взаимодействия.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Политехническая, 77, 3 корпус, 5 этаж, аудитория 503.

По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов конференции с индексацией в РИНЦ. Материалы публикуются в авторской редакции. От каждого автора принимается не более двух статей.

Подробности на сайте. (https://www.sstu.ru/news/v-politekhe-sostoitsya-konferentsiya-istoriko-arkhitekturnoe-nasledie-sovremennykh-gorodov.html)