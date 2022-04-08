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Первое место в международном конкурсе «British Bulldog» заняла ученица ONE! International School

Общество
Первое место в XV международном игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog» заняла ученица 7-го класса школы ONE! International School. Ее соперниками стали 28 327 семиклассников из других московских школ.
Первое место в международном конкурсе «British Bulldog» заняла ученица ONE! International School

Нацеленный на развитие интереса к языку и культуре англоязычных стран, престижный международный конкурс «British Bulldog» ориентирован на школьников со 2 по 11 класс с различным уровнем подготовки. В его рамках проверяются знания по английскому языку по таким блокам, как лексика, грамматика и аудирование.

Результаты конкурса, который состоялся в декабре 2021 года, были обнародованы в апреле 2022 года. Отличные результаты показали сразу несколько учеников ONE! International School: помимо первого места, они заняли одно третье место (среди 5-6-х классов) и два вторых места (среди 5-6-х и 7-8-х классов), а также в десятку лучших по СЗАО г. Москвы вошли еще четверо учащихся школы.

В комментариях к событию Максим Натапов, основатель ONE! International School, сказал, что продемонстрированные учениками школы знания на конкурсе «British Bulldog» подтверждают высокий уровень академической подготовки учащихся ONE! International School.
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