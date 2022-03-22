Алекс Крисвэлл «Приключения Принца Ар-ту»: Одиссея взросления или путешествие в поисках мудрости

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В романе Алекса Крисвэлла «Приключения Принца Ар-ту» освещена древняя и великая тайна о том, что поиск счастья начинается в себе, а не где-нибудь, куда никто не заглядывал.Герои романа, Принц Ар-ту и Анна, отправляясь в поход за счастьем, отбросили навязанное «властелинами тёмной стороны» мнение о том, что «каждый хорош по праву рождения», и чтобы обрести собственное счастье, им пришлось изменить себя и начать новую жизнь на «Твёрдом Основании».Человечество искони учится, развивается и смотрит в будущее, рассказывая друг другу поучительные истории, а самые искренние из них сплетаются в единую – нашу общую Историю, или «старую, добрую истину», проверенную временем.Роман Алекса Крисвэлла «Приключения Принца Ар-ту» в этом смысле вполне можно включить в школьную программу – как образцовое чтение для подростков: книга, с одной стороны, увлекательное путешествие в жизнь, какое оценят любители морской романтики и фанаты смелых капитанов, а с другой – постижение глубинных смыслов и общечеловеческих ценностей: дружба, вера, правда, разум, любовь, прощение, доброта…Это одна из тех редких современных историй, на протяжении которой главный герой не просто познает мир вокруг, а меняется внутренне – «побеждает тёмную сторону своей души» и приходит к свету, а проблемы нравственного выбора приключенческого романа реалистичны и актуальны для сегодняшнего дня.Капризный, но единственный королевский наследник в двенадцать лет был отвержен от престола и на корабле, отказавшись от звания принца, став безродным и назвавшись Ар-ту, он отправился на поиски украденного «Камня Наследия», дающего право на престол. В путешествии принц постигает уроки внутреннего зова души: учится отличать преданность друзей от лести попутчиков, темную сторону поступков от светлой, искреннюю веру в Бога от заблуждений и вседозволенности, а главное – шаг за шагом обретает себя, настоящего, способного любить и прощать.Пережив предательство, рабство и тюрьму на «Стыке Миров», познав ценность и важность настоящих друзей, Ар-ту узнал великую и хранимую в секрете тайну, что «многие беды и проблемы происходят не от злой судьбы, а от тёмной стороны собственной души».Анна в поисках счастья прошла иной путь и вопреки убеждению, что «от судьбы не уйдёшь», она узнала секрет, что «судьба не камень и её можно изменить» и «мало поймать счастье, но ты обязана оберегать его». Как девчонке, выросшей на улице, Анне было трудно признаться в самообмане, свойственном в погоне за счастьем, даже самой себе. И в обнадёживающих словах подруги: «Если он (Принц Ар-ту) смог, то и ты сможешь», она видит пророчество.В романе ярко, интригующе и необычно, как бы изнутри, описаны чувства и эмоции переживаний героев Ар-ту и Анны в период их знакомства и объяснений в любви.Роман охватывает период взросления Принца: из путешествия в поисках «Камня Наследия» он возвращается восемнадцатилетним сильным и независимым – ни от внешних обстоятельств, ни от королевской крови или знатного имени – капитаном, личностью. Это роман о превращении незрелого юноши в мудреца, способного создать свое сильное королевство, где «Надёжность невозможна без высокой морали и ответственности каждого. Стране, для светлого будущего, нужны не деловые мошенники, а надёжные деловые люди, думающие государственно и чтущие моральные ценности».Каждый образ острова, страны, потустороннего мира, сказочных существ или легенд, который познает на пути Принц Ар-ту, так или иначе, становится метафорой человеческих чувств, поступков или страстей, и ведет к самопознанию, как и принято в притчах. Даже имена героев в романе иносказательны: например, главного злодея и «закулисного кукловода» величают «Влеч» – от «влечение». На поверхности роман захватывает яркими приключениями и диковинными описаниями сказочных миров, но в глубине – всё сплетается в одиссею самого читателя в поисках духовных истин и обретения истинного, очищенного от грехов и чуждых нам выборов и выгод, смысла своей жизни.Автор романа не классик, но – яркий современник и ставит актуальные нравственные проблемы, пусть и на фоне приключений, но они не отпускают, не оставляют равнодушными читателей, заставляют думать и искать ответы на обыденные, казалось бы, вопросы, но освещённые под другим углом зрения.При всей остроте и спорности поднимаемых тем книга может стать любимым чтением в кругу семьи, а также использоваться в качестве пособия для развития мышления подростков, их навыков в диспутах и выражении своего мнения в спорах с автором, возможности определиться в вариантах достижения успеха и личного счастья. А может стать вызовом и подсказкой для многих взрослых – как открыть и познать себя заново, обрести свет и мир в душе, ибо «Правильно сказано: неважно кем и какими вы были, важно кем и какими вы стали (и можете стать). Оставляя несовершенное прошлое, простирайтесь вперёд. Будьте счастливы».Заказать печатную книгу можно на Озон,Аудио и электронные версии на ЛитРес и Amazon.