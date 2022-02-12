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Издательство «Четыре» представляет сборник стихов Алексея Хазанского «Ты – моё всё!»: разрешите себе эмоции с книгой

Общество / Культура
На прилавках магазинов появился проникновенный сборник стихов Алексея Хазанского
Издательство «Четыре» представляет сборник стихов Алексея Хазанского «Ты – моё всё!»: разрешите себе эмоции с книгой

На прилавках магазинов появился проникновенный сборник стихов Алексея Хазанского «Ты – моё всё!», изданный в издательстве «Четыре». Эта книга не для всех. Она для смелых и искренних людей, для тех, кто не отрицает свои чувства и эмоции, кто не прячется от себя, может анализировать ситуацию и в какой-то момент осознать, что нужно остановиться и выдохнуть.

Поговорить с собой, перелистнуть страницу чудесного сборника стихов и погрузиться в мир светлых, живых образов. Позволить разуму отдохнуть. Разрешить себе эмоции: боль, восторг, тоску, трепет, надежду.

Книга Алексея Хазанского – это много волнительных минут и внезапных озарений. Настоящая поэзия для тех, кто различает оттенки. Подлинная глубина и радость с ноткой меланхолии. На этих страницах вы наконец встретите себя…

Стихам Алексея Хазанского не нужны какие-либо искусственные подпорки. Его стихи самоценны. При этом они просты и доходчивы по форме, как те чувства, к описанию которых обращается в своем творчестве поэт.

Конечно, в первую очередь это любовь. Любовь, без которой невозможно счастье.
Читайте, наслаждайтесь и вы обретёте себя!





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