Таблетка, швабра, очиститель - Panasonic выяснил как горожане спасаются от аллергии

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Более 65% жителей мегаполисов так или иначе страдают от приступов, вызванных воздушными аллергенами, или отмечают неблагоприятную симптоматику у своих близких, а 18% опрошенных заметили усиление симптомов в сравнении с прошлым годом – такие данные получила компания Panasonic в ходе опроса жителей городов-миллионников России в июне 2021 года. 470 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и других крупных городов рассказали о том, как они реагируют на воздушные аллергены – пыльцу деревьев и трав, бытовую пыль, выхлопные газы и др.На первое место среди «городских аллергенов» вышла вездесущая пыльца. Почти половина опрошенных (48%) отметили характерные симптомы (чихание, кашель, покраснение глаз и отек слизистых) в период цветения деревьев и трав. Каждый четвертый горожанин (25%) реагирует на цветения тополя. Сам по себе тополиный пух не является аллергеном, зато он активно переносит пыльцу, пыль, промышленные загрязнения и обостряет уже имеющуюся симптоматику.А вот на втором месте среди самых раздражающих загрязнителей, по словам респондентов, оказалась обычная домашняя пыль! Она вызывает аллергические симптомы почти у трети опрошенных (33%). Респираторную реакцию в виде ринита и коньюктивита, провоцируют пылевые клещи, которые активно размножаются в домашней пыли.Также к сильным раздражителям участники опроса относят бытовую химию, промышленные загрязнения – они вызывают аллергическую реакцию у каждого четвертого (25%). А вот домашние питомцы доставляют меньше всего неудобств - реакцию на шерсть собак и кошек у себя и своих близких отметили только 17% опрошенных.Для защиты от аллергии жители мегаполисов чаще всего принимают антигистаминные препараты (39%) и делают ежедневную влажную уборку (31%).23% респондентов пользуются очистителями воздуха, 11% опрошенных не выходят на улицу без маски и очков, 10% переезжают в другие регионы на время обострения симптомов. Ну, а 8% до сих пор используют для лечения народные средства.Кстати, пандемия COVID-19 и, соответственно, переход на удаленку мало сказались на самочувствии аллергиков - 80% опрошенных компанией Panasonic не заметили существенного усиления симптоматики по сравнению с доковидным годом.«Вопросы здоровья и хорошего самочувствия все чаще становятся приоритетом для россиян, - комментирует Сергей Кожевников, глава дивизиона потребительской электроники Panasonic Россия. – Мы отмечаем постоянный рост спроса на товары с технологией nanoe, которая нейтрализует вирусы, бактерии, аллергены и различные вредные вещества, которые могут находиться в воздухе, и планируем в ближайшее время расширить линейку таких продуктов, доступных на российском рынке».