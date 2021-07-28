Эксперт: организаторы выборов готовы обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса

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«Здесь условно можно выделить четыре «партийные лиги». К высшей лиге можно отнести четыре партии, представленные в Госдуме: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия-За правду».По мнению эксперта, в первую лигу входят 10 партий, которые имеют фракции в законодательных собраниях регионов и право не собирать подписи избирателей на выборах в Госдуму: «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Зеленые», «Коммунисты России», «Новые люди», Партия роста, «Родина», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Российская партия свободы и справедливости, «Яблоко».Вторая лига представлена партиями, которые показали результаты на выборах в отдельных регионах, и освобождены от сбора подписей на региональном уровне. Третья лига включает партии, которые не достигли успеха даже на региональном уровне, но выполняют условия сохранения статуса партии – участие в выборах.Выдвижение достаточно большого количества кандидатов на выборы депутатов Госдумы 19 сентября 2021 года члена общественной палаты области не удивило. Напомним, в Саратовской области от 10 политических партий было выдвинуто 37 кандидатов.Иван Коновалов пояснил, по данным Фонда исследования проблем демократии на протяжении последних лет происходит увеличение конкуренции на выборах всех уровней. «В 2020 и 2021 годах выросло количество выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на выборах глав муниципальных образований. Заметно увеличилось количество выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов за последние два года. Наконец, в 2020 году увеличилось количество выдвинутых и зарегистрированных списков партий на выборах в законодательные собрания регионов».Представитель Общественной палаты области отметил, что организаторы выборов готовы обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса. «Избирательная комиссия Саратовской области проводит обучающие семинары для членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Наиболее крупные избирательные участки оборудуются электронными комплексами автоматической обработки избирательных бюллетеней (КОИБами), камерами видеонаблюдения».В этой связи, отметил Иван Коновалов, большую работу по реализации программы подготовки общественных наблюдателей на выборах депутатов Госдумы проводит общественная палата области.«Обучение по данной программе уже прошли 5 тысяч общественных наблюдателей. Кроме того, на площадке общественной палаты проходят круглые столы региональных политологов, которые обсуждают развитие конкуренции на выборах. Экспертами отмечалось, что сейчас уровень демократических процедур, по сути, обязывает партии выдвигать кандидатов открыто, сегодня поддерживаются не только члены и сторонники партии, но и разделяющие убеждения и программу общественные деятели. Саратовские политологи отметили, что история развития выборов дала россиянам самый разносторонний опыт: был пройден путь от однопартийной системы до многопартийной. И хотя на слуху только крупные участники, есть и множество маленьких и молодых партий. При этом важно, что у всех равные возможности. И на федеральном телевидении, и на госканале в регионе будет выделено бесплатное время для донесения их политической повестки».