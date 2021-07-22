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Саратовский общественник назвал статью Путина об Украине прививкой от западного забвения

Общество
Саратовский общественник назвал статью Путина об Украине прививкой от западного забвения

Статья Президента РФ Владимира Путина об Украине - оплот здравомыслия и прививка от западного забвения, считает член Общественной палаты Саратовской области Всеволод Хаценко.

Напомним, на сайте Кремля была опубликована статья главы государства «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней российский лидер подчёркивает, что считает русский и украинский народы единым целым.

По мнению Всеволода Хаценко, исторический контекст статьи с констатацией фактов и событий подтверждают это.

«В статье Владимир Путин обращает внимание читателей и на инструменты «разделения», которые используют западные силы уже не одну сотню лет. Уже третье тысячелетие, а методы все те же. Наш единый народ умный, как в России, так и в Белоруссии, Украине и по всему миру. Уверен, что каждый русскоговорящий, мыслящий по-русски человек найдет для себя опору в тексте статьи главы государства, чтобы дать отпор военно-идеологической машине запада», - отметил общественник.

Всеволод Хаценко также подчеркнул, что лично он, как и миллионы других людей, воспринимает русских, украинцев и белорусов единым народом.

«Сегодня война информационная, и побеждает в ней тот, кто меняет мышление оппонента. Так происходит в современной Украине, быть точнее в рядах её руководителей. Владимир Путин обращается к одному народу, ко всем нам с тезисом, отрицающим любое сомнение: «И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной», - резюмировал Всеволод Хаценко.

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