29 Мая 2021 СУББОТА
Новости
17:00 | 28 мая
XXXIV Собиновский фестиваль. Вечер второй: "Золушка" с приставкой Super
16:30 | 28 мая
Александр Долженко, мастер спорта России по парусному спорту, студент профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Ю. А. Гагарина: Считаю, что важно и нужно делать прививку от COVID-19
16:12 | 28 мая
Комплекс противоэпидемических мер реализуется во всех пригородных поездах на ПривЖД
15:20 | 28 мая
Победителем Кубка России по многоборьям стала Василиса Николенко из Балаково
14:27 | 28 мая
В Саратовской области состоялся открытый межрегиональный фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат»
13:35 | 28 мая
Опытом работы по продлению активного долголетия на межрегиональном уровне поделятся саратовские соцработники
12:38 | 28 мая
В Саратовской области будет проведен учет численности сайгаков
11:45 | 28 мая
Делегация Саратовской области успешно выступила на Двадцатых молодежных Дельфийских играх России
10:47 | 28 мая
"Лучший библиотекарь" 2020 года определен в Саратовской области
09:56 | 28 мая
Утверждены зоны охраны для дома, где жил Лев Кассиль
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Александр Долженко, мастер спорта России по парусному спорту, студент профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Ю. А. Гагарина: Считаю, что важно и нужно делать прививку от COVID-19

Общество


Александр Долженко, мастер спорта России по парусному спорту, студент профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Ю. А. Гагарина:

Считаю, что важно и нужно делать прививку от COVID-19. Мои родные и я - переболели коронавирусом достаточно тяжело. Не хотелось бы, чтобы болезнь повторилась, поэтому решили перестраховаться и пройти вакцинацию. Каждый человек должен следить за своим здоровьем и, если есть возможность, защитить себя от болезни. Поэтому прививкой нужно обязательно воспользоваться.

Для меня, как и для других спортсменов, вакцинация очень важна. Таким образом можно защитить себя от недуга, поэтому не придется пропускать тренировки и учебу. А это уже залог побед на соревнованиях.
Прививка от коронавируса – это гражданский долг каждого человека. Только так мы сможем победить пандемию.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код