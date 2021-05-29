Александр Долженко, мастер спорта России по парусному спорту, студент профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Ю. А. Гагарина: Считаю, что важно и нужно делать прививку от COVID-19

просмотров: 44

Считаю, что важно и нужно делать прививку от COVID-19. Мои родные и я - переболели коронавирусом достаточно тяжело. Не хотелось бы, чтобы болезнь повторилась, поэтому решили перестраховаться и пройти вакцинацию. Каждый человек должен следить за своим здоровьем и, если есть возможность, защитить себя от болезни. Поэтому прививкой нужно обязательно воспользоваться.Для меня, как и для других спортсменов, вакцинация очень важна. Таким образом можно защитить себя от недуга, поэтому не придется пропускать тренировки и учебу. А это уже залог побед на соревнованиях.Прививка от коронавируса – это гражданский долг каждого человека. Только так мы сможем победить пандемию.