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ПАСПОРТ ДОМИНИКИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ: КАК БИЗНЕС-МИГРАНТУ ОФОРМИТЬ КАРИБСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

Общество / Путешествия
Страны Карибского бассейна выдают гражданство в обмен на инвестиции, чтобы стимулировать рост экономики и поддерживать социально значимые инициативы. В свою очередь, бизнес-мигранты получают полноправный паспорт и возможность пользоваться лояльным налоговым законодательством государства

Например, Доминика запустила программу экономического гражданства в 1991 году и выдала порядка 5–6 тысяч паспортов (детальные отчеты правительство страны не публикует). На сайте immigrantinvest.com размещается актуальная и проверенная информация о том, как получить гражданство Доминики за инвестиции. Рассмотрим базовые положения программы.

ПАСПОРТ ДОМИНИКИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Инвестиционная программа Доминики является одной из старейших в Карибском регионе. За время своего существования она не раз претерпевала изменения. В 1993 году были упразднены сроки обязательного проживания на территории страны.

В 2015 году правительство Доминики подписало соглашение о безвизовом режиме с Европейским Союзом. Следовательно, карибский паспорт стал еще привлекательнее для тех, кто планирует активно путешествовать по миру.

Летом 2017 г. вступили в силу правки, согласно которым был сокращен список необходимых документов. Теперь заявителю не нужно подавать карту прививок, справку из банка, личную характеристику и финансовые отчеты, проверенные независимыми аудиторами.

Планомерные реформы сделали гражданство Доминики за инвестиции доступным, а процедуру его получения – прозрачной и понятной.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДОМИНИКИ

Подать документы на получение гражданства Доминики за инвестиции может любой совершеннолетний иностранный инвестор. Общественная, деловая и финансовая репутация соискателя изучается в ходе тщательной проверки на благонадежность.

Происхождение капитала необходимо подтвердить документально. Кроме того, потребуется справка об отсутствии судимостей и медицинское заключение о состоянии здоровья.

Кроме главного инвестора, паспорт Доминики могут получить члены его семьи:

● супруг или супруга;
● дети в возрасте до 30 лет;
● родители, которым исполнилось 55 лет.
Все совершеннолетние родственники должны быть материально зависимы от основного заявителя. Данный факт необходимо подкрепить документами.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ГРАЖДАНСТВО ДОМИНИКИ: ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Правительство предлагает два варианта получения гражданства Доминики за инвестиции:

● невозвратный перевод на счет государственного Фонда диверсификации экономики в размере 100 000 $;
● покупка недвижимости из одобренного местной властью каталога на сумму 200 000 $ и более.

Также инвестору необходимо оплатить административный сбор (в случае приобретения недвижимости), проверку на благонадежность, печать сертификата о натурализации и производство биометрического паспорта. Участие в программе членов семьи тоже потребует дополнительных расходов.

АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА ДОМИНИКИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Вся процедура получения инвестиционного гражданства Доминики занимает от 2 до 6 месяцев. Первым делом соискателю необходимо заключить договор с лицензированной компанией-посредником, которая и будет подавать документы в правительственную комиссию.

Некоторые компании выполняют предварительную проверку на благонадежность, которая помогает проанализировать кейс и снизить риск отказа.

Все документы, которые подаются на рассмотрение, должны быть переведены на английский язык, апостилированы. Параллельно с подготовкой бумаг следует пройти медицинское обследование и сдать биометрические данные (отпечатки пальцев).

Проверка на благонадежность занимает 1–3 месяца. После вынесения положительного решения инвестору выдается сертификат о натурализации, а через неделю – полноправный паспорт Доминики.

Оформление карибского гражданства проходит дистанционно. Заявителю не нужно посещать страну для подачи документов, прохождения собеседования, получения паспорта. Отсутствуют обязательные экзамены на знание истории государства и языка.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАСПОРТА ДОМИНИКИ

Гражданство Доминики дает инвесторам новые инструменты для ведения бизнеса и масштабирования компании. Неоспоримыми достоинствами паспорта этой страны являются:

● Безвизовые путешествия в 112 стран мира. Для посещения открыты Великобритания и Мадагаскар, Бразилия и Индия, Южная Корея и Турция.
● Возможность оформить визу для посещения Соединенных Штатов Америки и Канады сроком до 10 лет.
● Отсутствие налогов на мировой доход, наследство, дарение и дивиденды.
● Регистрация компании на доминиканский паспорт для вывода бизнеса на международную арену. Открытие счетов в европейских банках.
● Оперативная смена налоговой резиденции.

Нередко состоятельные люди из Российской Федерации получают гражданство Доминики, чтобы создать «запасной аэродром». Гражданство одной из стран Карибского бассейна позволяет защитить активы.

Доминика – стабильная и безопасная страна, где можно переждать кризисные времена. Экономический паспорт в правах и возможностях ничем не отличается от документа, полученного по праву крови. Это значит, что бизнес-мигранты получают полноценную политическую и социальную защиту от государства.
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