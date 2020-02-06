ПАСПОРТ ДОМИНИКИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ: КАК БИЗНЕС-МИГРАНТУ ОФОРМИТЬ КАРИБСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
Страны Карибского бассейна выдают гражданство в обмен на инвестиции, чтобы стимулировать рост экономики и поддерживать социально значимые инициативы. В свою очередь, бизнес-мигранты получают полноправный паспорт и возможность пользоваться лояльным налоговым законодательством государства.
Например, Доминика запустила программу экономического гражданства в 1991 году и выдала порядка 5–6 тысяч паспортов (детальные отчеты правительство страны не публикует). На сайте immigrantinvest.com размещается актуальная и проверенная информация о том, как получить гражданство Доминики за инвестиции. Рассмотрим базовые положения программы.
ПАСПОРТ ДОМИНИКИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Инвестиционная программа Доминики является одной из старейших в Карибском регионе. За время своего существования она не раз претерпевала изменения. В 1993 году были упразднены сроки обязательного проживания на территории страны.
В 2015 году правительство Доминики подписало соглашение о безвизовом режиме с Европейским Союзом. Следовательно, карибский паспорт стал еще привлекательнее для тех, кто планирует активно путешествовать по миру.
Летом 2017 г. вступили в силу правки, согласно которым был сокращен список необходимых документов. Теперь заявителю не нужно подавать карту прививок, справку из банка, личную характеристику и финансовые отчеты, проверенные независимыми аудиторами.
Планомерные реформы сделали гражданство Доминики за инвестиции доступным, а процедуру его получения – прозрачной и понятной.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДОМИНИКИ
Подать документы на получение гражданства Доминики за инвестиции может любой совершеннолетний иностранный инвестор. Общественная, деловая и финансовая репутация соискателя изучается в ходе тщательной проверки на благонадежность.
Происхождение капитала необходимо подтвердить документально. Кроме того, потребуется справка об отсутствии судимостей и медицинское заключение о состоянии здоровья.
Кроме главного инвестора, паспорт Доминики могут получить члены его семьи:
● супруг или супруга;
● дети в возрасте до 30 лет;
● родители, которым исполнилось 55 лет.
Все совершеннолетние родственники должны быть материально зависимы от основного заявителя. Данный факт необходимо подкрепить документами.
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ГРАЖДАНСТВО ДОМИНИКИ: ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Правительство предлагает два варианта получения гражданства Доминики за инвестиции:
● невозвратный перевод на счет государственного Фонда диверсификации экономики в размере 100 000 $;
● покупка недвижимости из одобренного местной властью каталога на сумму 200 000 $ и более.
Также инвестору необходимо оплатить административный сбор (в случае приобретения недвижимости), проверку на благонадежность, печать сертификата о натурализации и производство биометрического паспорта. Участие в программе членов семьи тоже потребует дополнительных расходов.
АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА ДОМИНИКИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Вся процедура получения инвестиционного гражданства Доминики занимает от 2 до 6 месяцев. Первым делом соискателю необходимо заключить договор с лицензированной компанией-посредником, которая и будет подавать документы в правительственную комиссию.
Некоторые компании выполняют предварительную проверку на благонадежность, которая помогает проанализировать кейс и снизить риск отказа.
Все документы, которые подаются на рассмотрение, должны быть переведены на английский язык, апостилированы. Параллельно с подготовкой бумаг следует пройти медицинское обследование и сдать биометрические данные (отпечатки пальцев).
Проверка на благонадежность занимает 1–3 месяца. После вынесения положительного решения инвестору выдается сертификат о натурализации, а через неделю – полноправный паспорт Доминики.
Оформление карибского гражданства проходит дистанционно. Заявителю не нужно посещать страну для подачи документов, прохождения собеседования, получения паспорта. Отсутствуют обязательные экзамены на знание истории государства и языка.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПАСПОРТА ДОМИНИКИ
Гражданство Доминики дает инвесторам новые инструменты для ведения бизнеса и масштабирования компании. Неоспоримыми достоинствами паспорта этой страны являются:
● Безвизовые путешествия в 112 стран мира. Для посещения открыты Великобритания и Мадагаскар, Бразилия и Индия, Южная Корея и Турция.
● Возможность оформить визу для посещения Соединенных Штатов Америки и Канады сроком до 10 лет.
● Отсутствие налогов на мировой доход, наследство, дарение и дивиденды.
● Регистрация компании на доминиканский паспорт для вывода бизнеса на международную арену. Открытие счетов в европейских банках.
● Оперативная смена налоговой резиденции.
Нередко состоятельные люди из Российской Федерации получают гражданство Доминики, чтобы создать «запасной аэродром». Гражданство одной из стран Карибского бассейна позволяет защитить активы.
Доминика – стабильная и безопасная страна, где можно переждать кризисные времена. Экономический паспорт в правах и возможностях ничем не отличается от документа, полученного по праву крови. Это значит, что бизнес-мигранты получают полноценную политическую и социальную защиту от государства.
Например, Доминика запустила программу экономического гражданства в 1991 году и выдала порядка 5–6 тысяч паспортов (детальные отчеты правительство страны не публикует). На сайте immigrantinvest.com размещается актуальная и проверенная информация о том, как получить гражданство Доминики за инвестиции. Рассмотрим базовые положения программы.
ПАСПОРТ ДОМИНИКИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Инвестиционная программа Доминики является одной из старейших в Карибском регионе. За время своего существования она не раз претерпевала изменения. В 1993 году были упразднены сроки обязательного проживания на территории страны.
В 2015 году правительство Доминики подписало соглашение о безвизовом режиме с Европейским Союзом. Следовательно, карибский паспорт стал еще привлекательнее для тех, кто планирует активно путешествовать по миру.
Летом 2017 г. вступили в силу правки, согласно которым был сокращен список необходимых документов. Теперь заявителю не нужно подавать карту прививок, справку из банка, личную характеристику и финансовые отчеты, проверенные независимыми аудиторами.
Планомерные реформы сделали гражданство Доминики за инвестиции доступным, а процедуру его получения – прозрачной и понятной.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДОМИНИКИ
Подать документы на получение гражданства Доминики за инвестиции может любой совершеннолетний иностранный инвестор. Общественная, деловая и финансовая репутация соискателя изучается в ходе тщательной проверки на благонадежность.
Происхождение капитала необходимо подтвердить документально. Кроме того, потребуется справка об отсутствии судимостей и медицинское заключение о состоянии здоровья.
Кроме главного инвестора, паспорт Доминики могут получить члены его семьи:
● супруг или супруга;
● дети в возрасте до 30 лет;
● родители, которым исполнилось 55 лет.
Все совершеннолетние родственники должны быть материально зависимы от основного заявителя. Данный факт необходимо подкрепить документами.
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ГРАЖДАНСТВО ДОМИНИКИ: ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Правительство предлагает два варианта получения гражданства Доминики за инвестиции:
● невозвратный перевод на счет государственного Фонда диверсификации экономики в размере 100 000 $;
● покупка недвижимости из одобренного местной властью каталога на сумму 200 000 $ и более.
Также инвестору необходимо оплатить административный сбор (в случае приобретения недвижимости), проверку на благонадежность, печать сертификата о натурализации и производство биометрического паспорта. Участие в программе членов семьи тоже потребует дополнительных расходов.
АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА ДОМИНИКИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Вся процедура получения инвестиционного гражданства Доминики занимает от 2 до 6 месяцев. Первым делом соискателю необходимо заключить договор с лицензированной компанией-посредником, которая и будет подавать документы в правительственную комиссию.
Некоторые компании выполняют предварительную проверку на благонадежность, которая помогает проанализировать кейс и снизить риск отказа.
Все документы, которые подаются на рассмотрение, должны быть переведены на английский язык, апостилированы. Параллельно с подготовкой бумаг следует пройти медицинское обследование и сдать биометрические данные (отпечатки пальцев).
Проверка на благонадежность занимает 1–3 месяца. После вынесения положительного решения инвестору выдается сертификат о натурализации, а через неделю – полноправный паспорт Доминики.
Оформление карибского гражданства проходит дистанционно. Заявителю не нужно посещать страну для подачи документов, прохождения собеседования, получения паспорта. Отсутствуют обязательные экзамены на знание истории государства и языка.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПАСПОРТА ДОМИНИКИ
Гражданство Доминики дает инвесторам новые инструменты для ведения бизнеса и масштабирования компании. Неоспоримыми достоинствами паспорта этой страны являются:
● Безвизовые путешествия в 112 стран мира. Для посещения открыты Великобритания и Мадагаскар, Бразилия и Индия, Южная Корея и Турция.
● Возможность оформить визу для посещения Соединенных Штатов Америки и Канады сроком до 10 лет.
● Отсутствие налогов на мировой доход, наследство, дарение и дивиденды.
● Регистрация компании на доминиканский паспорт для вывода бизнеса на международную арену. Открытие счетов в европейских банках.
● Оперативная смена налоговой резиденции.
Нередко состоятельные люди из Российской Федерации получают гражданство Доминики, чтобы создать «запасной аэродром». Гражданство одной из стран Карибского бассейна позволяет защитить активы.
Доминика – стабильная и безопасная страна, где можно переждать кризисные времена. Экономический паспорт в правах и возможностях ничем не отличается от документа, полученного по праву крови. Это значит, что бизнес-мигранты получают полноценную политическую и социальную защиту от государства.