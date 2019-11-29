Онлайн-кассы в интернет-магазине: что нужно знать про закон
Согласно требованиям 54-ФЗ, интернет-магазины обязаны использовать в своей деятельности онлайн-кассы и предоставлять покупателям фискальные чеки. Какие онлайн-кассы должен использовать e-commerce? Кому она нужна, а кому нет? Можно ли взять кассу в аренду? Разберемся подробно.
Этапы перехода и регистрация кассы
54-ФЗ “О применении ККТ” предполагает три этапа перехода российского бизнеса на применение контрольно-кассовой техники нового образца. В 2017 году использовать онлайн-кассы начал крупный ритейл и те предприниматели, которые принимали оплату банковскими картами через сайт. В 2018 году должны были установить онлайн-кассы почти все остальные представители интернет-торговли.
Чтобы привести бизнес в соответствие с 54-ФЗ, предприниматель из сферы e-commerce был обязан:
-приобрести онлайн-кассу, состоящую в Реестре ККТ (формирует ФНС);
-приобрести фискальный накопитель;
-выбрать оператора фискальных данных (ОФД) и заключить с ним контракт, подписав УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью);
-зарегистрировать кассу в налоговой инспекции лично или онлайн;
-пробить на кассе отчет о регистрации.
Все эти действия можно произвести за один день. Регистрация кассы происходит через личный кабинет на сайте налоговой инспекции. В качестве адреса установки ККТ требуется указать адрес сайта, который она будет обслуживать.
Покупатели интернет-магазина в отличие от стационарных точек продаж получат только электронный чек на электронную почту или номер телефона, который указали при заказе.
Как работает касса для интернет-магазина
Принцип работы онлайн-кассы для интернет-магазина не отличается от работы обычной онлайн-кассы. Главное отличие таких касс — отсутствие печатающего модуля, так как касса формирует и отправляет только электронные чеки.
Касса может формировать чеки в ручном режиме, когда задание на формирование чека осуществляет пользователь кассы, либо автоматически. Автоматический режим является более комфортным для бизнеса и главное, соответствующим требованиям закона, так как кассовый чек должен формироваться в момент расчета. Если покупатель решил сделать и оплатить заказ ночью - то удовлетворить этому требованию в ручном режиме невозможно, а автоматическая касса никогда не спит.
Принцип автоматической работы кассы прост: касса получает от CMS системы, на базе которой создан интернет-магазин сигнал, что сделан и предоплачен заказ, после чего формирует чек и отправляет его покупателю и в ОФД. В чеке должны быть указаны все реквизиты, которые требует 54-ФЗ, в том числе наименование товара или услуги, адрес сайта, где был создан заказ, заводской номер фискального накопителя, регистрационный номер онлайн-кассы, ОФД, а также другие данные.
Закон разрешает предпринимателям из сферы e-commerce использовать удаленную онлайн-кассу или брать ее в аренду. К таким кассам относится техника, расположенная вне места продаж, а именно — в Центре обработки данных. Предприниматель может приобрести специальный пакет обслуживания, в который входит аренда кассы с фискальным накопителем, техническое обслуживание оборудования в ЦОД. Эта услуга особенно удобна в тех случаях, если ведется обслуживание крупного интернет-магазина, для которого нужно сразу несколько касс.
Какие интернет-магазины могут не использовать кассы
В 54-ФЗ указаны несколько случаев, при которых интернет-магазин может не применять онлайн-кассу. Один из них — использование сторонней курьерской службы, которая принимает оплату за заказы. Ответственность за выдачу чека лежит на том, кто принимает оплату, поэтому если на сайте клиент только делает заказ, а расплачивается при получении с курьером, то чек обязан выдать курьер. Если у интернет-магазина есть своя курьерская служба, то интернет-магазин должен форми ровать чеки сами. Курьеры могут или использовать мобильную кассу (всегда с собой) или удаленную, важно что чек должен быть предоставлен в момент расчета.
Также если интернет-магазин работает исключительно с юридическими лицами по безналичному расчету, то для таких операций тоже не нужна онлайн-касса.
Этапы перехода и регистрация кассы
54-ФЗ “О применении ККТ” предполагает три этапа перехода российского бизнеса на применение контрольно-кассовой техники нового образца. В 2017 году использовать онлайн-кассы начал крупный ритейл и те предприниматели, которые принимали оплату банковскими картами через сайт. В 2018 году должны были установить онлайн-кассы почти все остальные представители интернет-торговли.
Чтобы привести бизнес в соответствие с 54-ФЗ, предприниматель из сферы e-commerce был обязан:
-приобрести онлайн-кассу, состоящую в Реестре ККТ (формирует ФНС);
-приобрести фискальный накопитель;
-выбрать оператора фискальных данных (ОФД) и заключить с ним контракт, подписав УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью);
-зарегистрировать кассу в налоговой инспекции лично или онлайн;
-пробить на кассе отчет о регистрации.
Все эти действия можно произвести за один день. Регистрация кассы происходит через личный кабинет на сайте налоговой инспекции. В качестве адреса установки ККТ требуется указать адрес сайта, который она будет обслуживать.
Покупатели интернет-магазина в отличие от стационарных точек продаж получат только электронный чек на электронную почту или номер телефона, который указали при заказе.
Как работает касса для интернет-магазина
Принцип работы онлайн-кассы для интернет-магазина не отличается от работы обычной онлайн-кассы. Главное отличие таких касс — отсутствие печатающего модуля, так как касса формирует и отправляет только электронные чеки.
Касса может формировать чеки в ручном режиме, когда задание на формирование чека осуществляет пользователь кассы, либо автоматически. Автоматический режим является более комфортным для бизнеса и главное, соответствующим требованиям закона, так как кассовый чек должен формироваться в момент расчета. Если покупатель решил сделать и оплатить заказ ночью - то удовлетворить этому требованию в ручном режиме невозможно, а автоматическая касса никогда не спит.
Принцип автоматической работы кассы прост: касса получает от CMS системы, на базе которой создан интернет-магазин сигнал, что сделан и предоплачен заказ, после чего формирует чек и отправляет его покупателю и в ОФД. В чеке должны быть указаны все реквизиты, которые требует 54-ФЗ, в том числе наименование товара или услуги, адрес сайта, где был создан заказ, заводской номер фискального накопителя, регистрационный номер онлайн-кассы, ОФД, а также другие данные.
Закон разрешает предпринимателям из сферы e-commerce использовать удаленную онлайн-кассу или брать ее в аренду. К таким кассам относится техника, расположенная вне места продаж, а именно — в Центре обработки данных. Предприниматель может приобрести специальный пакет обслуживания, в который входит аренда кассы с фискальным накопителем, техническое обслуживание оборудования в ЦОД. Эта услуга особенно удобна в тех случаях, если ведется обслуживание крупного интернет-магазина, для которого нужно сразу несколько касс.
Какие интернет-магазины могут не использовать кассы
В 54-ФЗ указаны несколько случаев, при которых интернет-магазин может не применять онлайн-кассу. Один из них — использование сторонней курьерской службы, которая принимает оплату за заказы. Ответственность за выдачу чека лежит на том, кто принимает оплату, поэтому если на сайте клиент только делает заказ, а расплачивается при получении с курьером, то чек обязан выдать курьер. Если у интернет-магазина есть своя курьерская служба, то интернет-магазин должен форми ровать чеки сами. Курьеры могут или использовать мобильную кассу (всегда с собой) или удаленную, важно что чек должен быть предоставлен в момент расчета.
Также если интернет-магазин работает исключительно с юридическими лицами по безналичному расчету, то для таких операций тоже не нужна онлайн-касса.