1 октября - День пожилого человека

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Уважаемые пенсионеры, жители Саратова! В период с 8 сентября по 31 октября на территории школ Ленинского района (50,102,48, школа №4 на ул. Загороднева), а также детской школы искусств № 13 Волжского района – Татарской национальной гимназии, Православной гимназии на ул. Горького 83, ЧОУ лицей-интернат естественных наук, Русской православной классической гимназии имени преподобного Сергея Радонежского, Школы №1 на ул. Посадского 193. Гуманитарно-экономического лицея на ул. Б. Горная 139/141, лицея №3 на улице Советская 46, лицея №37, школы №2 на ул. Гоголя 4, школы №10, лицея №4. А также в школах Кировского, Фрунзенского, Заводского районов будут проводиться мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. В них будет принимать участие Городская библиотека по адресу: ул. Зарубина 158/162, Детская библиотека №16, Современная гуманитарная библиотека (50 лет Октября 110а), Библиотека филиал №10, Научно-техническая библиотека(ул. Московская д.8), Областная универсальная научная библиотека.В школах, библиотеках планируются праздничные поздравления. В программе: караоке, день юмора, концерты, выставки, конкурсы, игры, показ видео, лекции, трансляции из других стран, чтение художественной литературы, выставки работ, розыгрыши, истории рабочих, встречи с ветеранами, световое шоу, вечер общения, мастер-классы, вручение подарков и чаепития, возможно осуществление доставки пожилых водителем.8 сентября в 10.00 на стадионе "Спартак" пройдет выставка собак (бесплатный вход).В рамках мероприятий пройдут встречи в Детской школе искусств № 13 -собрание по четвергам.1,8,14,14,21,22,29 октября с 12.00 в Областной научной библиотеке (ул. Горького д.40) состоится приём вопросов и напутственное слово священника.Для пенсионеров предусмотрены скидки на различные услуги социально-бытовой направленности.P.S.Дорогие ветераны и все представители старшего поколения! С глубокой признательностью и уважением обращаюсь ко всем представителям старшего поколения и от всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей! За Вашими плечами долгая и интересная жизнь. Вы являете собой связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших и своевременная забота. Ваша неравнодушная жизненная позиция, честное отношение к труду и настоящая любовь к родной земле – это образец для всех поколений. Именно у вас мы учимся патриотизму, доброте, уважению и расставлению нужных в повседневности приоритетов, к вам приходим за советом в трудную минуту, а также сохраняем в памяти ваши достижения и подвиги.С уважением и благодарностью, Курбашнов Максим Игоревич, укладчик 3 разряда ООО «Хлебокомбинат им. Стружкина».По всем интересующим вопросам обращаться – Курбашнов Максим Игоревич 89173033217