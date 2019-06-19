Евгений Вальтер: «Walter» значит - «управляющий»

просмотров: 78

Всё-таки генетика - великая вещь! Готовясь к интервью с Евгением Вальтером, собственником и руководителем и компании «ВАЛЬТЕР Констракшн», занимающейся строительством промышленных объектов, я заглянула в словари. И с изумлением выяснила, что «walter» в переводе с немецкого – «управляющий»!- Я окончил ВУЗ, получил диплом строителя, и тут грянул дефолт 1998 года. Строительная отрасль пребывала в стагнации, волей-неволей пришлось заниматься торговым бизнесом. Хотя пробовал себя в нём, ещё учась в школе. Было это в начале 90-х. Я по своему опыту знаю, как развивалась торговля тогда, когда дефицитом был практически любой товар. Мы занимались любыми промтоварами, от хоккейных шайб и будильников до детских колготок и пуховиков. В этом не было никакой системы. Но всё-таки этот отрезок жизни принёс опыт, полезный для дальнейшего ведения бизнеса и понимания структуры рынка. А уже после института был серьёзный, осознанный бизнес, я работал в крупной российской компании, торговавшей оптом лесом, металлом, зерном, углем, ГСМ. Большие обороты и системная структура - хорошая школа. С этой компанией мы начали реализовывать один из наших первых проектов, строительство деревоперерабатывающего завода в Томске. К нему компания подошла через три года, занимаясь до того лесозаготовительным бизнесом, изучая отрасль. Это был самый крупный проект, реализованный в Томске в течение 20-25 лет, если не считать нефтяных.-Это был осознанный выбор. Во-первых, к тому времени в отрасли меня уже знали, как Евгения Вальтера, поэтому подобное название имело шанс стать хорошим брендом. И я всегда подтверждаю, что эта компания - моя личная ответственность, которую я разделяю с каждым рабочим, инженером, сотрудником ИТР. Кстати, рабочие на стройке носят сигнальные жилеты с надписью «Вальтер». Разговаривая с ними, всегда прошу относиться к качеству работы столь же ответственно, как и я, потому что каждый из них «носит моё имя».О решении дать его компании я никогда не жалел. Практика именных, семейных компаний в России была потеряна в начале прошлого века, но уверен - мы снова к этому придём. А моя семья всегда хранила определённые духовные ценности, связанные с нашей фамилией.-Да, мой дед из поволжских немцев. Они вообще, как правило, жили зажиточно, так как любили и умели работать. Его семью раскулачили. Деда репрессировали, в 1939 году прямо из армии, где он служил, отправив в лагерь, потом - на поселение в Сибирь. На долю моих предков выпали тяжелые испытания. Я несу свою фамилию с гордостью, и это чувство стараюсь передать младшему поколению. У меня четверо детей, и я пытаюсь привить им правильные ценности, в том числе объяснить, что фамилия у нас красивая, запоминаемая и несёт в себе отсвет традиционных немецких ценностей. Немцы умеют качественно работать и, что ещё важнее – достойно жить. Уверен, что компании под таким названием суждено долгое и успешное существование!- Центральный офис компании находится в Краснодаре, есть офис в Москве и дополнительные - там, где реализуются проекты. Мы никогда не используем гостарбайтеров, так как уровень строительства таких заводов предполагает труд квалифицированного персонала. И не только заводов. В нашей практике было строительство в сегменте атомной промышленности, где запрещено привлекать иностранцев по соображениям госбезопастности. Из иностранцев мы сотрудничаем с немцами, поставляющими оборудование и помогающими нам в его монтаже; это специалисты высокого класса.-Здесь у нас есть контракт, включающий в себя строительство, монтаж, модернизацию и запуск в эксплуатацию промывочно-пропарочной станции «Нефтяная». Модернизация включает запуск всех технологий, которые позволят промывать до 240 цистерн в сутки за счет увеличения производственной мощности, и главное, не загрязнять почву остатками нефтепродуктов, что так важно в природной охранной зоне, на берегу Волги.Многие наши сотрудники работает вахтовым способом, переезжая с объекта на объект. Это инженерный костяк, сотрудники, прошедшие не один инвестиционный проект и глубоко понимающие отрасль промышленного строительства. Численность персонала компании меняется в зависимости от количества проектов. Заканчивая проект, кто-то едет отдыхать на пару месяцев, кто-то полгода. Каких-то специалистов мы, конечно, нанимаем на местах, как и сейчас в Саратове.-Случается так, что сотрудники, кто отлично себя показал на проекте, привлекается и на другие объекты или в управляющую компанию в Краснодаре.- Ближайшие год-два мы видим в совершенствовании управленческих систем и подготовке к крупным инвестиционным проектам. В грядущем десятилетии планируем стать одной из лидирующих компаний России в строительстве промышленных объектов и выйти на зарубежный рынок.