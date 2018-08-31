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«Документальное кино – это всегда исповедь…»

Общество / Культура
С 25 сентября кинозалы Дома кино, а также площадки партнеров фестиваля по традиции на неделю будут отданы кинодокументалистам – гостям и участникам фестиваля «Саратовские страдания», участникам проекта «Саратов. Открытый город».

«Документальное кино – это всегда исповедь…»

В саратовском Доме кино состоялись три тесно связанных друг с другом события. Первое – в рамках интерактивного социально-культурного проекта "Открытый город" (Фонд президентских грантов) был показан фильм "Строгий юноша", снятый в 1936 году режиссером Абрамом Роомом, в биографии которого значимое место занимает Саратов. Вторым событием стала премьера документального фильма Нижне-Волжской студии кинохроники "Мосты времени". И третье – презентация XV Международного телекинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания".


С 25 сентября кинозалы Дома кино, а также площадки партнеров фестиваля по традиции на неделю будут отданы кинодокументалистам – гостям и участникам фестиваля «Саратовские страдания», участникам проекта «Саратов. Открытый город». Выступая на презентации, директор фестиваля Татьяна Зорина озвучила цифры. В этом году на фестиваль «Саратовские страдания» присланы фильмы из 81 страны мира. 19 из них отобраны для участия в основной конкурсной программе, еще 30 фильмов примут участие в двух других конкурсах – "Открытый город" и "Мосты времени".

«Документальное кино – это всегда исповедь…»

Но кинофестиваль – это не только конкурсы, но и возможность в очередной раз внимательно, детально, эмоционально всмотреться в сегодняшний день. И, возможно, понять что-то новое, ускользающее от осознания в суете будней. Не случайно несколько месяцев назад во время своей последней встречи с саратовским зрителями трагически погибший нынешним летом кинорежиссер-документалист Александр Расторгуев говорил: «Документальное кино – это всегда исповедь и возможность доносить куски жизни до зрителя. Документ – самое совершенное оружие воздействия на сознание». Александру Расторгуеву, а также Кире Муратовой и Олегу Табакову – людям, многие годы деятельно поддерживавшим «Саратовские страдания» и ушедшим от нас в этом году, на XV фестивале будут посвящены отдельные программы.

В одном из интервью саратовским кинодокументалистам Олег Павлович Табаков говорил: «Память для меня главное. Память. И время». Сохранение памяти об ушедшем времени – главная тема нового документального фильма саратовских режиссеров Ольги Яковлевой и Марины Селивановой «Мосты времени». Это неторопливый, вдумчивый рассказ о символах нашего города и нашего времени – четырех мостах, возведенных через Волгу в Саратове за последние сто лет. «Появление каждого из волжских мостов – не только уникальный сюжет о конкретном строительстве, но и знак времени для всей общероссийской истории», – убеждены авторы фильма, снятого на Нижне-Волжской студии кинохроники, отмечающей в 2018 году своё столетие – еще одно кино-событие года.

Наталья Дегтярёва
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