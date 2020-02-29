Михаил Черняк: «Мероприятия по введению карантина сдержали эпидемию»

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-Действительно, учитывая запросы времени, больница сильно преобразилась. В частности, открылось отделение паллиативной медицинской помощи, которое сегодня очень востребовано жителями. Речь идет о лечении и уходе за детьми с тяжелой патологией, которые нуждаются в особом уходе, в специальном питании, и этим должны заниматься специалисты, которые знают, как помочь таким детям. Пациенты этого отделения не всегда лежат здесь, они приходят на какое-то время. Мы организовали специальную школу для обучения родителей методам и способам ухода за детьми с особыми потребностями, даем советы.Сегодня это отделение функционирует на хорошем профессиональном уровне, что было подтверждено в рамках специальных проверок со стороны Минздрава. В октябре прошлого года к нам приезжали ведущие эксперты России в области паллиативной медицины, которые высоко оценили и уровень оснащенности нашего отделения, и подготовку специалистов.- Да, на сегодняшний день это единственное отделение в Саратовской области. Для его создания в первую очередь нужна уединенность, поэтому мы сформировали блоки, рассчитанные на двух пациентов, они отгорожены друг от друга.Каждый пациент фактически находится в своей палате, у него всегда есть возможность побыть вместе с родителями, для мам организовано место для чаепития. Здесь разрешено регулярное посещение родственников. Мы за то, чтобы ребенок чувствовал семейную атмосферу. У ребят есть игровая комната, чтобы выйти из больничного режима. К детям приходит психолог. Мы стараемся этих детей вовлечь в жизнь. Если их нельзя вылечить, это не значит, что им нельзя помочь. Они должны жить и развиваться, как обычные дети. В рамках федеральной программы для них приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, специальные функциональные кровати, противопролежневые матрасы, специальные устройства для мытья. Благодаря работе этого отделения существенно улучшается качество жизни таких детей.- Пока 10, но Министерство здравоохранения Саратовской области планирует увеличение до 15 в соответствии с нормативами и региональными потребностями и открытие выездной службы, для работы которой нам председателем комитета по благотворительности Общественной палаты Российской Федерации протоиереем Александром Ткаченко и концерном Фольксваген подарен автомобиль. Пока идет процесс документального согласования. Факт открытия такого отделения - конечно, наша большая победа. Кроме того, у нас открылось еще одно отделение, которым мы очень гордимся – стационарное отделение медицинской реабилитации. Оно пока на стадии перехода от становления к качественному федеральному уровню. Сегодня высока потребность не только в детской медицинской реабилитации, но и в абилитации маленьких деток. Очень важно в раннем возрасте приложить все усилия для лечения, чтобы потом эти дети гармонично развивались. Чем раньше начнется медицинская абилитация, причем не одним врачом, а совместно, мультидисциплинарной реабилитационной командой, тем более высоких результатов удастся добиться, горизонт возможностей детей существенно расширится.- С 1 января 2021 года будет действовать новый порядок медицинской реабилитации детям, в соответствии с которым оказывать помощь детям будет мультидисиплинарная реабилитационная команда, где будут собираться врачи и обсуждать ход и методы лечения. Они будут выяснять, какой реабилитационный статус у ребенка, его потенциал, какая цель именно сегодня, потому что нельзя сделать все и сразу. К счастью, у нас в больнице работают молодые специалисты, которые буквально горят идеей работать в этом направлении – медицинской реабилитации. Для этого они изучают специальную литературу, ездят на медицинские конгрессы. Мы стремимся к федеральному уровню и для этого у нас есть все возможности.-Это правда. В отделении функционирует прекрасно оборудованный зал лечебной физкультуры с механотерапией, причем, тренажеры для детей и младшего возраста, что особенно важно.Здесь проводится активная гимнастика на фитболах, обучаем родителей, показываем мамам упражнения, чтобы они могли продолжить занятия дома и процесс лечения был непрерывным.У нас есть тренажеры специализированные – шаговый тренажер Имитрон (имитатор ходьбы), беговая дорожка, стабилоплатформа, тренажер для иппотерапии, тренажер Гросса, сухой бассейн.Для занятий с детьми с ДЦП мы приобрели специальный костюм Адели, разработанный российскими учеными. Работать с таким лечебным костюмом может только обученный специалист.Его надевать придется в течение не менее 40 минут. Ребенок в этом костюме может заниматься на тренажерах или просто ходить. Ношение костюма позволяет корригировать мышечный тонус, улучшить осанку, а у кого-то глобально изменить нарушения со стороны мышц. В итоге детям становится проще ходить и легче осуществлять различные действия.Немаловажным фактором в комплексе методов реабилитации является иглорефлексотерапия. Ее проводит Армен Рубенович Минасян, специалист с 30 летним опытом, один из лучших в нашем регионе, на курсы лечения к которому приезжают пациенты не только из Саратовской, но и из других областей.Кроме того, у нас есть возможности для проведения гидрокинезотерапии – лечение движением в воде. В отделении работает специально обученный инструктор, который занимается с детьми специальной терапией в ванной. Есть жемчужные ванны, ванны с лечебными травами.У нас есть и своя соляная пещера, где совершенно бесплатно могут находиться дети по направлению лечащего врача. У нас есть аппарат биологической обратной связи (БОС), которым обладают далеко не все больницы.- Это один из видов лечения без медикаментов.Компьютер или процессор считывает основные параметры жизнедеятельности и передает их обратно, преобразуя в сигналы, интуитивно понятные человеку. Сигналы-стимулы могут быть зрительными, слуховыми, тактильными. Биологическая обратная связь – метод из арсенала неврологов и психотерапевтов. С ее помощью они учат пациентов управлять реакциями, которые, на первый взгляд, не поддаются контролю. У этого метода, безусловно, огромные возможности. Но только в комплексе все это даст нужный результат.Мы работаем только в соответствии со всеми клиническим рекомендациям, идем даже с небольшим опережением. Убрали практически все препараты с недоказанным эффектом.- С одной стороны статус клинической больницы накладывает определенные обязательства, а с другой стороны, это дает больше возможностей. Мы стараемся привлекать молодых специалистов. У нас есть доктора, которые приходили на практику, потом уходили на учебу в ординатуру и затем возвращались к нам на работу. Таким образом у нас формируется школа молодых специалистов. Это всем идет на пользу.-Действительно, в Саратове и области была непростая ситуация с врачами реаниматологами. Нам удалось сохранить мощный профессиональный состав врачей- реаниматологов. От нас не уходят, к нам только приходят. Поскольку наши доктора работают в отделении реанимации и интенсивной терапии на базе многопрофильной больницы, а здесь ведь не только инфекционное отделение, они имеют возможность постоянно повышать свой профессиональный уровень. Случаи бывают самые разные, больные порой поступают в крайне тяжелом состоянии. И в этих экстремальных ситуациях мы действуем слаженно и четко. Каждая ситуация разбирается и анализируется всесторонне. Нам дороги все врачи. Здесь действительно работает потрясающая команда докторов.Не могу не отметить работу заместителя главного врача по медицинской части, кандидата медицинских наук Оксану Валериевну Нестеренко. Ее опыт работы в федеральной клинике помог поднять больницу на тот уровень, которым мы гордимся сейчас.-Да. У нас достаточно профессиональных кадров. Например, у нас работает прекрасный кардиолог, кандидат медицинских наук Жанна Жиловна Каральская, к которой на консультацию приезжают не только из Саратова, но и из Москвы. В больнице замечательное отделение восстановительной медицины во главе с Натальей Борисовной Евсеевой, которая обладает колоссальным опытом.Хочу отметить нашего ЛОР-врача Ирину Александровну Шарову, которая работает заведующей в приемном покое. От того, насколько точно и быстро она поставит диагноз маленькому пациенту, зависит дальнейшее лечение и, как следствие, результат. Так вот первичный диагноз этого врача всегда самый точный, убеждались в этом многократно. Благодаря этому удается быстро назначить эффективное лечение пациенту.Кроме того, у нас прекрасное отделение педиатрии с неонатальными койками, к нам сейчас в соответствии с распоряжением Минздрава по Саратовской области, едут малыши из Саратова. Наши неонатологи справляются успешно. И потом, после выздоровления, мамы везут своих детей именно к нам для дальнейшего наблюдения.Здесь отличное инфекционное отделение, нагрузка большая, но врачи справляются. Важно, что благодаря компетентным действиям заведующей отделением происходит четкое распределение потоков больных – выделяются тяжелые больные, которым, безусловно, оказывается особое внимание.Однако главная задача больницы в ближайшей перспективе – поднять отделение медицинской реабилитации до качественного федерального уровня, при этом сохранив высокий уровень остальных отделений, не снижая планки.- Никаких специфических рецептов здесь быть не может. Что касается коронавируса, выявленного в Китае, он действительно крайне опасен. Наша больница укомплектована всеми необходимыми средствами защиты, костюмами, но главное - есть четкий разработанный план действий – того, что мы должны делать, если кто-то обратиться к нам с подозрением на коронавирус. Больного коронавирусом должны абсолютно полностью изолировать, потому что это вирус, согласно исследованиям ВОЗ, высоконтагиозный и высокопатогенный.В зоне риска люди со сниженным иммунитетом. Рекомендую меньше бывать в местах массового скопления, почаще проветривать рабочее место, свою квартиру, чаще бывать на свежем воздухе без лишних контактов, плюс - качественное питание и правильный питьевой режим, потому что вирус попадает на сухую слизистую. Зимой болеют чаще не потому что холодно, а потому что мы приходим в помещение, где есть батареи отопления, где сухой воздух – это и есть открытые ворота для вируса. Чем прохладнее в комнате, тем лучше, жары быть не должно, особенно, когда в доме маленький ребенок. Оптимальная температура - +21 – 24 градус, а во время сна можно опустить до +19.- Дело в том, что карантин снят только в школах, вузах, но не в больницах. Ограничения режимного характера в больнице не убраны. Эпидемиологический порог в Саратовской области пока немного превышен, при этом, к счастью, всплеска заболеваемости не наблюдается.Все это говорит о том, что мероприятия по введению почти 3-х недельного карантина были своевременны и эффективны. Это сдержало эпидемию.