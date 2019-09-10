Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Поскольку нынешних детей - представителей так называемого поколения Z, или тех, кто родился после 2003 года, можно вкратце охарактеризовать как личностей гиперактивных и нетерпеливых, не удивительно, что их родители все чаще останавливают свой выбор на секциях единоборств. Каратэ, тхэквондо, дзюдо или айкидо – что выбрать?
В Энгельсе секций единоборств немало, но по совету моей коллеги – «отправь дочку к Юрию Николаевичу» - мы с ребенком пошли на тхэквандо, занятия ведет Юрий Николаевич Ким на базе средней школы №18 в Энгельсе.
Обаятельная, всегда подтянутая Виолетта занималась у этого тренера еще 20 лет назад и с благодарностью вспоминает своего учителя. Помимо факта «правильной советской школы», меня подкупило и то, что за все 7 лет занятий спортом моя коллега серьезно не болела, от слова «совсем». Для нас, переживших пневмонию, этот пункт стал решающим. К тому же стоимость абонемента невысокая - 1500 рублей за 3 занятия в неделю, по 1,5 часа каждое.
Юрий Николаевич Ким – тренер, проверенный поколениями. Ему было 23 года, когда он начал свою тренерскую деятельность. В середине 90-х годов стал набирать ребят от 6-7 лет в группы по тхэквандо. Сегодня у него сотни учеников, некоторые из них уже сами известные тренеры.
Что особенного в тхэквандо, каким образом этот вид единоборств способствует формированию гармоничной личности и почему он считается не только самым красивым, но и эффективным в плане повышения детского иммунитета - об этом мы поговорили с Юрием Николаевичем.
- Юрий Николаевич, вам, как тренеру, часто приходится слышать от родителей фразу - «профессиональным спортсменом становиться не собираемся, просто для общего физического развития, ну, и чтоб за себя постоять смог» ?
-Да, в последние годы — это основной мотивирующий фактор. В нашей спортивной секции тхэквондо большое внимание уделяется дружбе, сплочённости коллектива, воспитанию чувств коллективизма и патриотизма. Здесь не ставят перед собой цель - сделать Вашего ребёнка чемпионом. Главная задача - сделать его здоровым, сильным, готовым к жизни.
С помощью различных тренировок, соревнований, поездок по Саратовской области и другим городам России удаётся найти правильный подход к ребёнку, оторвать его от компьютера и влияния улицы.
- Но при этом ваши воспитанники становятся призерами городских соревнований. Тхэквандо – олимпийский вид спорта. А почему не удалось воспитать олимпийских чемпионов?
-Да, нам не удалось создать школу олимпийского резерва. Вы же понимаете, что без финансовой поддержки это невозможно. А ее никогда не было. У наших родителей зачастую не хватает средств на форму, что уж говорить о соревнованиях. Чтобы воспитать чемпиона, необходимо регулярно, каждый месяц, выезжать на соревнования, а это не менее 15 000 рублей, у многих сегодня зарплата такая. У некоторых стоял вопрос продать квартиру только ради участия ребенка в соревнованиях. К тому же чтобы стать чемпионом надо положить свое здоровье и не факт, что им станешь, это касается любого вида спорта. Поэтому я давно определил для себя миссию -научить детей за себя постоять, чтобы они были здоровыми, укрепить их иммунитет. А за медалями никогда не гнался. Но если приходят родители с финансовыми возможностями и хотят, чтобы их ребенок стал титулованным спортсменом, я помогаю найти нужного тренера.
-Видов единоборств много. Как понять, подходит ли выбранный вид ребенку?
- Очень часто родители игнорируют истинные желания и интересы ребенка, реализуя свои амбиции. Бывает приводят на занятия ребенка, а он мечтал играть в хоккей или футбол, но маме этот вид не нравится. В итоге мучаются все и в первую очередь ребенок. Поэтому важно идти от ребенка и его желаний и способностей. Трудно научить ребенка петь, если у него нет слуха.
Вообще единоборства делают детей храбрее. Ведь в командных видах спорта можно спрятаться за другого игрока, а в единоборствах ты один на один с соперником. Тхэквондо учит преодолевать чувство страха, а также учит уважительно относиться к старшим, терпению и настойчивости, самообладанию. Это боевое искусство родом из Кореи. Представляет собой целую систему тренировок как духовных, так и техники самообороны. Тхэквондо гармонично совмещает развитие физического и духовного состояния, плюс искусство самозащиты, при котором можно обойтись голыми руками, без применения оружия.
- Какой возраст наиболее подходит для того, чтобы начать занятия? Можно ли девочкам заниматься единоборствами?
- История тхэквондо доказывает, что часто именно женщины-спортсменки становятся яркими представителями носителей этого боевого искусства. Они грациозны, женственны, при этом тверды духом. Они ничуть не напоминают мужчин. Женственность и физическая сила гармонично переплетаются между собой. Так сложилось, что девочкам ничуть не меньше нужно уметь защищать себя. И тхэквондо как нельзя лучше подходит им.
Мы набираем детей в группу от 6 лет. Не важно, мальчик или девочка, ребёнок, который занимается тхэквондо становится сильным, ловким, гибким. Помимо физического совершенствования, дети становятся более выдержанными и способными противостоять психологическому давлению.
- Сегодня в мире существует масса различных видов единоборств, которые способны обучить ребенка самозащите. Однако многие родители все же отдают предпочтение тхэквондо для детей. Почему?
- Наши тренировки позволяют развить гимнастические навыки, гибкость мышц и суставов, а также полностью овладеть не только телом, но и духом, воспитать лидерские качества.
Основная причина, по которой родители решают отдать детей именно в это спортивное направление, — обучение самозащите. Юный спортсмен всегда сможет дать отпор и постоять за себя. Для того чтобы успешно практиковать тхэквондо, спортсмен должен быстро передвигаться, быть сильным, гибким, выносливым. В процессе тренировок развивается скоростная реакция. Без сомнения, это пригодится и в будничной жизни, ребенок привыкает к дисциплине, укрепляется нервная система.
Кроме того, доказано, что дети, посещающие секцию, гораздо более устойчивы к стрессовым ситуациям. Они легче переносят периоды экзаменов именно благодаря развитию духовной составляющей тхэквондо, укрепляется иммунитет. Дети меньше болеют даже в период эпидемий. Детское тхэквондо – прекрасный способ справиться с гиперактивностью малыша и направить его энергию в нужное и полезное русло. В случае, если ребенок наоборот стеснителен, застенчив и физически слаб, то занятия помогут устранить эти проблемы. Со временем внутренняя неуверенность и страхи пропадут, появится характер, сила духа и тела.
- Но и недостатки у такого вида единоборств тоже есть?
-Да, это очень активный вид спорта. Но не стоит пугаться. Детей обучают профилактике травматизма. Их учат падать, уворачиваться, не получать серьезных ударов, блокировать их. Также используется защитная амуниция.
-Детям очень сложно размышлять о здоровье, какая может быть личная мотивация у ребенка?
-Такой мотивацией служит получение поясов. Самый первый, который наденет ребенок, — белый. Это пояс новичков. Глядя на тех ребят, у которых уже синие, желтые, зеленые, он будет стремиться двигаться дальше.
Для получения пояса юный спортсмен должен сдать экзамен — набор упражнений. Так он видит, что для достижения цели необходимо поставить перед собой несколько задач и постепенно осваивать их.
Когда пройдет время и в группу придут другие дети, которые будут с неким страхом приглядываться к старшим, то Ваш ребёнок с этого момента приступит к изучению следующего этапа — помогать более слабым, брать на себя ответственность. В глазах более младших товарищей ваш ребенок будет выглядеть уже овладевшим некими знаниями.
И тогда он будет осваивать навыки терпения. Ведь рядом новички, ничего не умеющие, но которые очень хотят стать такими, как их старшие товарищи. Пожалуй, это и есть "первый дан" на пути к гармонии духа и тела, на пути к самосовершенствованию.
P/S Наша беседа с Юрием Николаевичем проходила спустя полгода после начала занятий. Ну что сказать, моя дочь в восторге и от тренера, и от тренировок, стала более выносливой -долгие пешие прогулки теперь нам по плечу, болеть, правда, мы не перестали, но происходит это крайне редко, а выздоравливать стали быстрее, на тренировку рвется – говорит, «там самый лучший тренер и мои друзья».
Беседовала Сусанна Оганезова
Поскольку нынешних детей - представителей так называемого поколения Z, или тех, кто родился после 2003 года, можно вкратце охарактеризовать как личностей гиперактивных и нетерпеливых, не удивительно, что их родители все чаще останавливают свой выбор на секциях единоборств. Каратэ, тхэквондо, дзюдо или айкидо – что выбрать?
В Энгельсе секций единоборств немало, но по совету моей коллеги – «отправь дочку к Юрию Николаевичу» - мы с ребенком пошли на тхэквандо, занятия ведет Юрий Николаевич Ким на базе средней школы №18 в Энгельсе.
Обаятельная, всегда подтянутая Виолетта занималась у этого тренера еще 20 лет назад и с благодарностью вспоминает своего учителя. Помимо факта «правильной советской школы», меня подкупило и то, что за все 7 лет занятий спортом моя коллега серьезно не болела, от слова «совсем». Для нас, переживших пневмонию, этот пункт стал решающим. К тому же стоимость абонемента невысокая - 1500 рублей за 3 занятия в неделю, по 1,5 часа каждое.
Юрий Николаевич Ким – тренер, проверенный поколениями. Ему было 23 года, когда он начал свою тренерскую деятельность. В середине 90-х годов стал набирать ребят от 6-7 лет в группы по тхэквандо. Сегодня у него сотни учеников, некоторые из них уже сами известные тренеры.
Что особенного в тхэквандо, каким образом этот вид единоборств способствует формированию гармоничной личности и почему он считается не только самым красивым, но и эффективным в плане повышения детского иммунитета - об этом мы поговорили с Юрием Николаевичем.
- Юрий Николаевич, вам, как тренеру, часто приходится слышать от родителей фразу - «профессиональным спортсменом становиться не собираемся, просто для общего физического развития, ну, и чтоб за себя постоять смог» ?
-Да, в последние годы — это основной мотивирующий фактор. В нашей спортивной секции тхэквондо большое внимание уделяется дружбе, сплочённости коллектива, воспитанию чувств коллективизма и патриотизма. Здесь не ставят перед собой цель - сделать Вашего ребёнка чемпионом. Главная задача - сделать его здоровым, сильным, готовым к жизни.
С помощью различных тренировок, соревнований, поездок по Саратовской области и другим городам России удаётся найти правильный подход к ребёнку, оторвать его от компьютера и влияния улицы.
- Но при этом ваши воспитанники становятся призерами городских соревнований. Тхэквандо – олимпийский вид спорта. А почему не удалось воспитать олимпийских чемпионов?
-Да, нам не удалось создать школу олимпийского резерва. Вы же понимаете, что без финансовой поддержки это невозможно. А ее никогда не было. У наших родителей зачастую не хватает средств на форму, что уж говорить о соревнованиях. Чтобы воспитать чемпиона, необходимо регулярно, каждый месяц, выезжать на соревнования, а это не менее 15 000 рублей, у многих сегодня зарплата такая. У некоторых стоял вопрос продать квартиру только ради участия ребенка в соревнованиях. К тому же чтобы стать чемпионом надо положить свое здоровье и не факт, что им станешь, это касается любого вида спорта. Поэтому я давно определил для себя миссию -научить детей за себя постоять, чтобы они были здоровыми, укрепить их иммунитет. А за медалями никогда не гнался. Но если приходят родители с финансовыми возможностями и хотят, чтобы их ребенок стал титулованным спортсменом, я помогаю найти нужного тренера.
-Видов единоборств много. Как понять, подходит ли выбранный вид ребенку?
- Очень часто родители игнорируют истинные желания и интересы ребенка, реализуя свои амбиции. Бывает приводят на занятия ребенка, а он мечтал играть в хоккей или футбол, но маме этот вид не нравится. В итоге мучаются все и в первую очередь ребенок. Поэтому важно идти от ребенка и его желаний и способностей. Трудно научить ребенка петь, если у него нет слуха.
Вообще единоборства делают детей храбрее. Ведь в командных видах спорта можно спрятаться за другого игрока, а в единоборствах ты один на один с соперником. Тхэквондо учит преодолевать чувство страха, а также учит уважительно относиться к старшим, терпению и настойчивости, самообладанию. Это боевое искусство родом из Кореи. Представляет собой целую систему тренировок как духовных, так и техники самообороны. Тхэквондо гармонично совмещает развитие физического и духовного состояния, плюс искусство самозащиты, при котором можно обойтись голыми руками, без применения оружия.
- Какой возраст наиболее подходит для того, чтобы начать занятия? Можно ли девочкам заниматься единоборствами?
- История тхэквондо доказывает, что часто именно женщины-спортсменки становятся яркими представителями носителей этого боевого искусства. Они грациозны, женственны, при этом тверды духом. Они ничуть не напоминают мужчин. Женственность и физическая сила гармонично переплетаются между собой. Так сложилось, что девочкам ничуть не меньше нужно уметь защищать себя. И тхэквондо как нельзя лучше подходит им.
Мы набираем детей в группу от 6 лет. Не важно, мальчик или девочка, ребёнок, который занимается тхэквондо становится сильным, ловким, гибким. Помимо физического совершенствования, дети становятся более выдержанными и способными противостоять психологическому давлению.
- Сегодня в мире существует масса различных видов единоборств, которые способны обучить ребенка самозащите. Однако многие родители все же отдают предпочтение тхэквондо для детей. Почему?
- Наши тренировки позволяют развить гимнастические навыки, гибкость мышц и суставов, а также полностью овладеть не только телом, но и духом, воспитать лидерские качества.
Основная причина, по которой родители решают отдать детей именно в это спортивное направление, — обучение самозащите. Юный спортсмен всегда сможет дать отпор и постоять за себя. Для того чтобы успешно практиковать тхэквондо, спортсмен должен быстро передвигаться, быть сильным, гибким, выносливым. В процессе тренировок развивается скоростная реакция. Без сомнения, это пригодится и в будничной жизни, ребенок привыкает к дисциплине, укрепляется нервная система.
Кроме того, доказано, что дети, посещающие секцию, гораздо более устойчивы к стрессовым ситуациям. Они легче переносят периоды экзаменов именно благодаря развитию духовной составляющей тхэквондо, укрепляется иммунитет. Дети меньше болеют даже в период эпидемий. Детское тхэквондо – прекрасный способ справиться с гиперактивностью малыша и направить его энергию в нужное и полезное русло. В случае, если ребенок наоборот стеснителен, застенчив и физически слаб, то занятия помогут устранить эти проблемы. Со временем внутренняя неуверенность и страхи пропадут, появится характер, сила духа и тела.
- Но и недостатки у такого вида единоборств тоже есть?
-Да, это очень активный вид спорта. Но не стоит пугаться. Детей обучают профилактике травматизма. Их учат падать, уворачиваться, не получать серьезных ударов, блокировать их. Также используется защитная амуниция.
-Детям очень сложно размышлять о здоровье, какая может быть личная мотивация у ребенка?
-Такой мотивацией служит получение поясов. Самый первый, который наденет ребенок, — белый. Это пояс новичков. Глядя на тех ребят, у которых уже синие, желтые, зеленые, он будет стремиться двигаться дальше.
Для получения пояса юный спортсмен должен сдать экзамен — набор упражнений. Так он видит, что для достижения цели необходимо поставить перед собой несколько задач и постепенно осваивать их.
Когда пройдет время и в группу придут другие дети, которые будут с неким страхом приглядываться к старшим, то Ваш ребёнок с этого момента приступит к изучению следующего этапа — помогать более слабым, брать на себя ответственность. В глазах более младших товарищей ваш ребенок будет выглядеть уже овладевшим некими знаниями.
И тогда он будет осваивать навыки терпения. Ведь рядом новички, ничего не умеющие, но которые очень хотят стать такими, как их старшие товарищи. Пожалуй, это и есть "первый дан" на пути к гармонии духа и тела, на пути к самосовершенствованию.
P/S Наша беседа с Юрием Николаевичем проходила спустя полгода после начала занятий. Ну что сказать, моя дочь в восторге и от тренера, и от тренировок, стала более выносливой -долгие пешие прогулки теперь нам по плечу, болеть, правда, мы не перестали, но происходит это крайне редко, а выздоравливать стали быстрее, на тренировку рвется – говорит, «там самый лучший тренер и мои друзья».
Беседовала Сусанна Оганезова