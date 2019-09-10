Первый дан на пути к гармонии

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Поскольку нынешних детей - представителей так называемого поколения Z, или тех, кто родился после 2003 года, можно вкратце охарактеризовать как личностей гиперактивных и нетерпеливых, не удивительно, что их родители все чаще останавливают свой выбор на секциях единоборств. Каратэ, тхэквондо, дзюдо или айкидо – что выбрать?В Энгельсе секций единоборств немало, но по совету моей коллеги – «отправь дочку к Юрию Николаевичу» - мы с ребенком пошли на тхэквандо, занятия ведет Юрий Николаевич Ким на базе средней школы №18 в Энгельсе.Обаятельная, всегда подтянутая Виолетта занималась у этого тренера еще 20 лет назад и с благодарностью вспоминает своего учителя. Помимо факта «правильной советской школы», меня подкупило и то, что за все 7 лет занятий спортом моя коллега серьезно не болела, от слова «совсем». Для нас, переживших пневмонию, этот пункт стал решающим. К тому же стоимость абонемента невысокая - 1500 рублей за 3 занятия в неделю, по 1,5 часа каждое.Юрий Николаевич Ким – тренер, проверенный поколениями. Ему было 23 года, когда он начал свою тренерскую деятельность. В середине 90-х годов стал набирать ребят от 6-7 лет в группы по тхэквандо. Сегодня у него сотни учеников, некоторые из них уже сами известные тренеры.Что особенного в тхэквандо, каким образом этот вид единоборств способствует формированию гармоничной личности и почему он считается не только самым красивым, но и эффективным в плане повышения детского иммунитета - об этом мы поговорили с Юрием Николаевичем.-Да, в последние годы — это основной мотивирующий фактор. В нашей спортивной секции тхэквондо большое внимание уделяется дружбе, сплочённости коллектива, воспитанию чувств коллективизма и патриотизма. Здесь не ставят перед собой цель - сделать Вашего ребёнка чемпионом. Главная задача - сделать его здоровым, сильным, готовым к жизни.С помощью различных тренировок, соревнований, поездок по Саратовской области и другим городам России удаётся найти правильный подход к ребёнку, оторвать его от компьютера и влияния улицы.-Да, нам не удалось создать школу олимпийского резерва. Вы же понимаете, что без финансовой поддержки это невозможно. А ее никогда не было. У наших родителей зачастую не хватает средств на форму, что уж говорить о соревнованиях. Чтобы воспитать чемпиона, необходимо регулярно, каждый месяц, выезжать на соревнования, а это не менее 15 000 рублей, у многих сегодня зарплата такая. У некоторых стоял вопрос продать квартиру только ради участия ребенка в соревнованиях. К тому же чтобы стать чемпионом надо положить свое здоровье и не факт, что им станешь, это касается любого вида спорта. Поэтому я давно определил для себя миссию -научить детей за себя постоять, чтобы они были здоровыми, укрепить их иммунитет. А за медалями никогда не гнался. Но если приходят родители с финансовыми возможностями и хотят, чтобы их ребенок стал титулованным спортсменом, я помогаю найти нужного тренера.- Очень часто родители игнорируют истинные желания и интересы ребенка, реализуя свои амбиции. Бывает приводят на занятия ребенка, а он мечтал играть в хоккей или футбол, но маме этот вид не нравится. В итоге мучаются все и в первую очередь ребенок. Поэтому важно идти от ребенка и его желаний и способностей. Трудно научить ребенка петь, если у него нет слуха.Вообще единоборства делают детей храбрее. Ведь в командных видах спорта можно спрятаться за другого игрока, а в единоборствах ты один на один с соперником. Тхэквондо учит преодолевать чувство страха, а также учит уважительно относиться к старшим, терпению и настойчивости, самообладанию. Это боевое искусство родом из Кореи. Представляет собой целую систему тренировок как духовных, так и техники самообороны. Тхэквондо гармонично совмещает развитие физического и духовного состояния, плюс искусство самозащиты, при котором можно обойтись голыми руками, без применения оружия.- История тхэквондо доказывает, что часто именно женщины-спортсменки становятся яркими представителями носителей этого боевого искусства. Они грациозны, женственны, при этом тверды духом. Они ничуть не напоминают мужчин. Женственность и физическая сила гармонично переплетаются между собой. Так сложилось, что девочкам ничуть не меньше нужно уметь защищать себя. И тхэквондо как нельзя лучше подходит им.Мы набираем детей в группу от 6 лет. Не важно, мальчик или девочка, ребёнок, который занимается тхэквондо становится сильным, ловким, гибким. Помимо физического совершенствования, дети становятся более выдержанными и способными противостоять психологическому давлению.- Наши тренировки позволяют развить гимнастические навыки, гибкость мышц и суставов, а также полностью овладеть не только телом, но и духом, воспитать лидерские качества.Основная причина, по которой родители решают отдать детей именно в это спортивное направление, — обучение самозащите. Юный спортсмен всегда сможет дать отпор и постоять за себя. Для того чтобы успешно практиковать тхэквондо, спортсмен должен быстро передвигаться, быть сильным, гибким, выносливым. В процессе тренировок развивается скоростная реакция. Без сомнения, это пригодится и в будничной жизни, ребенок привыкает к дисциплине, укрепляется нервная система.Кроме того, доказано, что дети, посещающие секцию, гораздо более устойчивы к стрессовым ситуациям. Они легче переносят периоды экзаменов именно благодаря развитию духовной составляющей тхэквондо, укрепляется иммунитет. Дети меньше болеют даже в период эпидемий. Детское тхэквондо – прекрасный способ справиться с гиперактивностью малыша и направить его энергию в нужное и полезное русло. В случае, если ребенок наоборот стеснителен, застенчив и физически слаб, то занятия помогут устранить эти проблемы. Со временем внутренняя неуверенность и страхи пропадут, появится характер, сила духа и тела.-Да, это очень активный вид спорта. Но не стоит пугаться. Детей обучают профилактике травматизма. Их учат падать, уворачиваться, не получать серьезных ударов, блокировать их. Также используется защитная амуниция.-Такой мотивацией служит получение поясов. Самый первый, который наденет ребенок, — белый. Это пояс новичков. Глядя на тех ребят, у которых уже синие, желтые, зеленые, он будет стремиться двигаться дальше.Для получения пояса юный спортсмен должен сдать экзамен — набор упражнений. Так он видит, что для достижения цели необходимо поставить перед собой несколько задач и постепенно осваивать их.Когда пройдет время и в группу придут другие дети, которые будут с неким страхом приглядываться к старшим, то Ваш ребёнок с этого момента приступит к изучению следующего этапа — помогать более слабым, брать на себя ответственность. В глазах более младших товарищей ваш ребенок будет выглядеть уже овладевшим некими знаниями.И тогда он будет осваивать навыки терпения. Ведь рядом новички, ничего не умеющие, но которые очень хотят стать такими, как их старшие товарищи. Пожалуй, это и есть "первый дан" на пути к гармонии духа и тела, на пути к самосовершенствованию.